Una abuela fue golpeada por su hija y necesita ayuda

El desgarrador relato de Damiana Timotea Díaz expone la cruda realidad que tienen que padecer muchas de las personas que llegan a la tercera edad. "Estoy solita, abandonada, sin nadie que me dé una mano", expresó la mujer de 73 años en diálogo con Radio Uno de Yrigoyen, medio que desnudó el tormento de una abuela víctima de violencia familiar.

El martes de la semana pasada Timotea hizo público que su hija, Graciela Díaz, de 53 años, la golpeó en distintas partes del cuerpo. La abuela presentaba marcas moradas en la piel producto de los golpes, además de una herida cortante en la parte frontal del cráneo. Según la víctima no es la primera vez que su hija la maltrata.

Inmersa en su solitario mundo y una profunda tristeza por todo lo que tiene que soportar a su edad, Damiana Díaz relató lo ocurrido el lunes 14 del corriente en la vivienda ubicada en el barrio El Aybal, en la localidad de Cerrillos, casa que es propiedad de la damnificada pero desde donde también fue echada por Graciela, según la víctima.

La abuela expresó que el lunes ella se traslado desde Hipólito Yrigoyen, donde vive actualmente, a la localidad de Cerrillos junto a su nieta, a quien le tiene un cariño especial por haberla criado, para dejarla con su madre. "La fui a dejar a Lucecita porque estuvo aquí unos días, ella es no vidente, yo la crié desde que tenía 800 gramos, ahora tiene 22 años. Es soprano lírica, muy querida por el gobernador", sostiene orgullosa y continúa: "La agresión fue en la casa que Graciela me quitó".

En su testimonio la abuela señaló haberle dicho a su hija que le daba miedo dejar a su nieta con ella, "Lucecita me contó que fuiste a buscar a tu papá...", el hombre al que refiere la víctima es su exesposo, "un criminal", así lo define doña Timotea luego de contar que en una oportunidad el sujeto realizó un tiro de arma de fuego dejando huecos en la pared en el domicilio de Yrigoyen. "Me dijo que si no vendía la casa me iba a cagar matando", señaló la abuela.

Luego de la consulta y algún que otro reclamo, la abuela sostuvo: "Ella me golpeó de la manera que ha querido, me venía diciendo a qué venís, vos acá sos un montón de aca".

Entre las agresiones recibidas, la mujer jubilada contó que su hija la hizo trastabillar en el piso luego de meterle una trompada, golpe que le provocó un traumatismo encéfalo craneano con heridas cortantes.

Prohibición

Tras la intervención de personal de la comisaría 7ma, en la causa a cargo del fiscal Maximiliano Troyano, Graciela Díaz fue notificada sobre la acusación y se le dictaron medidas preventivas: prohibición de acercamiento a la víctima y prohibición de ejercer cualquier tipo de violencia bajo apercibimiento judicial. Además de contar el calvario que viene soportando tras las agresiones y el desarraigo de sus hijos, doña Timotea dejó entrever también que su exmarido habría abusado de una de sus nietas, además de haberlo acusado públicamente de recibir amenazas por parte del hombre, quien actualmente sería cura. "Como ella lo quiere a su tata, quien es cura, cuando lo necesita para alguna mentira lo llama", dijo la denunciate.

Una situación compleja en la vida de una persona mayor, una de las tantas que quedan desamparadas y sin el invalorable amor de sus hijos. Si bien los vecinos de Yrigoyen la ayudan, Timotea está sola y necesita ayuda, necesita seguir viendo a sus nietas, a quienes cuidó y ayudó a crecer durante su niñez e infancia.

Enorme disgusto de la gente

Tras viralizarse el video a través Facebook un centenar de personas no tardaron en manifestarse en contra de la docente y mediadora Graciela Díaz. Según contó la víctima, su hija trabaja como docente en la Escuela Mariquita Sánchez de Thompson de esta capital. “Nunca se ocupó de sus hijas, un día la más chiquita, actualmente de 14 años, me dijo que le dolía la colita, tenía materia fecal en la vagina, estaba toda irritada”. La abuela llamó a Graciela para mostrarle y reprocharle el descuido, pero la acusada se tornó agresiva, y sin embargo aprovechó un supuesto golpe que su madre le habría dado para denunciarla por violencia familiar.