Rocío Oliva habló, sin filtro, sobre su relación con Diego Maradona

"Ya se terminó la relación. Las cosas malas pasaron, y buenas también. Yo cerré la puerta y no tengo que decir nada de él", declaró Rocío Oliva, sobre su reciente separación de Diego Maradona. Mientras entrena en River con el equipo de fútbol femenino, Oliva se confesó en diálogo telefónico con Maju Lozano en "Todas las tardes" (El Nueve)

"Hoy estoy bien, me venía preparando para esto. Me costó muchísimo", sostuvo Rocío Oliva al tiempo que consideró "una chiquilinada" contar quién de los dos tomó la decisión de separarse.

"Estoy con Diego desde que tengo 22 años -siguió diciendo Rocío Oliva-. Por momentos, no me veía sin él, así que me preparé para esto, para hacer lo que quiero y lo que me gusta". Vale recordar que Rocío comenzó a estudiar a distancia la carrera de DT cuando vivía en Dubai con Diego y que ya está por terminar esa formación.

Puesta a sincerarse, se manifestó aliviada en relación al hecho de que ya no va a estar tan expuesta en los medios: "Siempre esperaba el golpe o la pregunta, o que era la culpable de todo lo que pasaba. Y eso me hacía ponerme en una situación incómoda", manifestó Rocío Oliva.

Actualmente, tal y como ella misma reconoció, Oliva está viviendo con su madre en la casa que Diego Maradona aseguró que le quitará. Acerca de esa situación, explicó: "Estamos tranquilas de que no va a pasar nada porque ya sabemos cómo es (Diego)".

En cuanto a la posibilidad de que ella le haga algún reclamo económico, Rocío Oliva respondió: "En este momento no estoy pensando en eso. Sí hay cosas que tengo que saber y me tengo que informar. De ahí, voy a analizar qué puedo y quiero hacer"

Después, Oliva añadió: "No quiero pedirle nada (a Diego Maradona). Hoy me preguntás, y lo que pasó pasó. Estoy en otra etapa de mi vida, con mi familia, mis amigas, haciendo las cosas bien para poder seguir adelante".

Cuando le preguntaron por lasa crecientes versiones acerca de que Diego Maradona y Verónica Ojeda están nuevamente en pareja, Rocío Oliva contestó: "Si puede estar o no estar con ella es algo que sabrán ellos. La realidad es que entre ellos pasaron muchas cosas, se dijeron muchas cosas, y a veces, cuando las cosas están así, volver cuesta. Pero no sé, ya no es mi problema. La que va a estar con él es ella. Ella sabrá lo que hace".

Por otra parte, Rocío negó rotundamente que Diego Maradona haya ejercido violencia física sobre ella. "Si eso pasa, lo diría o no lo permitiría. No me quedaría quieta", sentenció.

