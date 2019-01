Fitzgerald: “No espero encontrar a nadie vivo”

El jefe de la Aviación de Búsqueda del Canal de la Mancha, John Fitzgerald, aseguró hoy que no espera encontrar a nadie vivo en el trabajo de exploración por la zona donde desapareció el avión que trasladaba al futbolista argentino Emiliano Sala.

El oficial manifestó su pesimismo en declaraciones a Associated Press que recoge la agencia EFE sobre la búsqueda del avión que perdió contacto en la isla de Guernsey.

La última actualización sobre la búsqueda, publicada al mediodía de nuestro país (la tarde Guernsey), detalló que un avión y un bote salvavidas todavía están buscando a la avioneta y que más tarde se agregará otra aeronave.

Hasta el momento se rastrillaron se 1.155 millas cuadradas (cerca de 2.800 kilómetros cuadrados) y decidirán si se realiza una búsqueda nocturna en las próximas horas.

Fitzgerald añadió que no hay información sobre lo que pasó con la avioneta que había partido desde Nantes, Francia.

“Simplemente desapareció. No hubo comunicación por radio”, precisó.

La policía de Guernsey, por su parte, informó que hay dos aviones, dos helicópteros y un bote salvavidas en busca del avión.

A su vez, notificó que las condiciones durante las primeras horas de búsqueda fueron “desafiantes, con olas de hasta dos metros de altura y poca visibilidad”.

No obstante, en las últimas horas mar estuvo “mucho más tranquilo” y aunque “la visibilidad era buena” se fue deteriorando.