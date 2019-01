Alfredo Olmedo perdió a su compañero de fórmula, el “Tata” Yofre 

El 11 de enero, el diputado salteño Alfredo Olmedo presentó a Juan Bautista "Tata" Yofre como su compañero de fórmula para la elección presidencial de octubre. Solo 10 días después, todo se vino abajo y el extitular de la SIDE señaló que tomaron caminos separados.

"No voy a ser su vice ni su jefe de campaña. Me bajé, pero no quiero empezar a hablar", le confirmó al diario PERFIL. Solo agregó que "somos personalidades distintas".

La noticia, publicada en el sitio Corea Central, fue confirmada a este medio por quien iba a ser su candidato a vicepresidente. "Es una persona capaz, equilibrada de sapiencia, integra, transparente y de suma confianza, para que juntos llevemos a la Argentina adelante. Vamos a fortalecer a las instituciones del país", había dicho el legislador salteño cuando se fotografiaron juntos con una pala y una Biblia.

Ni bien Yofre habló con este medio, Olmedo salió al cruce: "Tengo un estilo muy claro. Lo respeto. Se bajó, te lo habrá dicho él, yo no tengo nada en contra". El diputado se mostró sorprendido y reconoció que "por estos días no estuve reunido" con su equipo.

"Los argentinos muy pronto tendrán como presidente a un líder, que es quien le habla, y a un vicepresidente el 'Tata' Yofre para equilibrar, consensuar y sostener una democracia en su plenitud como todos los argentinos nos merecemos", había proclamado el dirigente de campera amarilla hace apenas 11 días. Sin embargo, su alegría duró poco. No hubo acuerdo y ya se bajó su compañero de fórmula.