Durante el gobierno de Mauricio Macri se fugaron mas de U$S 59 mil millones

El nivel de "Formación de Activos Externos del sector privado no financiero”, conocido como “fuga de capitales”, ascendió a US$ 862 millones en diciembre, lo que representó un 111% más en comparación al mes anterior pero un 68% inferior al correspondiente al mismo mes de 2017. La compra de divisas para atesorar sumó el año pasado nada menos que US$ 27.230 millones. En los primeros tres años del gobierno de Mauricio Macri, la fuga de capitales ascendió a US$ 59.328 millones, más que todo el acuerdo ampliado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el primer año de gestión se “fugaron” US$ 9.951 millones, con la particularidad que en diciembre de 2016 se dio el único registro durante la gestión de Macri donde hubo “descanutaje”, lo que significó que los privados desarmaron “canuto” y trajeron dólares en lugar de llevárselos por US$ 2.015 millones. Para 2017, el nivel de atesoramiento alcanzó los US$ 22.148 millones. El año pasado, con el escenario de la crisis cambiaria y el acuerdo con el FMI, el nivel de atesoramiento creció 23% respecto al 2017.

Esto quiere decir que no fue sólo por la crisis de 2018 que los compradores demandaron más dólares, sino que esto es algo que sucede desde que asumió Cambiemos, señala el diario PERFIL. Esto refleja que algo inquietaba la confianza de los ahorristas e inversores, dado que por más que a lo largo de varios meses reinó “la tasa de interés real en pesos”, primero bajo el régimen de metas de inflación y luego bajo la nueva política monetaria pactada con el organismo internacional, más allá que en algunos meses el “carry trade” perdió, el público continuó con sus ahorros en dólares, según consignó el periodista Jorge Herrera de Ámbito.

Si bien las reservas del Banco Central acusan un incremento en términos absolutos de US$ 40.242 millones en los tres años que lleva la gestión Cambiemos, esto se explica por el ingreso de Organismos Internacionales por US$15.803 millones, a Operaciones del Sector Público (colocación de deuda) por US$ 24.106 millones, otros US$ 9.427 millones de Otras operaciones como swap con China y otros bancos y US$ 3.425 millones de aumento de encajes.

En contrapartida, la compra de divisas del sector privado implicó una pérdida de reservas de US$ 12.519 millones. Sobre esto en particular, se destaca que en 2016 las compras sumaron US$ 3.536 millones; en cambio en 2017 hubo ventas por US$ 88 millones pero en 2018 las compras volvieron para sumar US$ 15.968 millones.

Los últimos datos de compra de divisas proveniente del Balance Cambiario de la entidad a cargo de Guido Sandleris, dan cuenta que la crisis golpeó en la capacidad de ahorro, y en consecuencia, en la de atesoramiento. De niveles mensuales de US$ 2.000 a más de US$ 3.000 millones se pasó a US$ 1.163, 408 y 862 millones en el último trimestre del 2018. Aún así los que compran dólares son casi un millón de personas por mes.