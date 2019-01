Gimnasia y Tiro, con el propósito de adquirir rodaje, quiere merengue

Gimnasia y Tiro, con la mira puesta en otro objetivo, cumplirá su con obligación pero sin arriesgar demasiado y, con un equipo compuesto en su gran mayoría por suplentes, visitará hoy a Altos Hornos Zapla, en Jujuy, a partir de las 21.30, en el partido de ida de la segunda fase preliminar de la Copa Argentina.

El único propósito del albo es mantener la categoría (Federal A), una tarea que será muy complicada, pero no imposible de alcanzar.

Daniel Ramasco, técnico de Gimnasia, dejó siempre en claro que su prioridad -al igual que los dirigentes- es la reválida, donde se definirá el futuro del club.

El Gato había anticipado luego de quedarse con el clásico y eliminar a Juventud Antoniana, el domingo pasado, que le daría descanso a varios titulares indiscutidos, una formar de prevenir lesiones y sobre todo faltando tan poco para el inicio del Federal A.

El DT de Gimnasia utilizará el choque contra el merengue para que su equipo continúe adquiriendo mayor ritmo futbolístico, algo que necesita, y también le dará rodaje a otros jugadores que viene con poca participación.

El Gato Ramasco tuvo que aguardar hasta ayer a la tarde-noche para conocer con certeza el horario del partido, ya que la Policía comunicó que el estadio Emilio Fabrizzi no estaba habilitado y de ninguna manera se podría jugar por la noche.

La noticia les cayó por sorpresa de los dirigentes de Zapla, quienes se reunieron las autoridades de seguridad y después de un largo tire y afloje, lograron conmensura que se juegue en el estadio del merengue, a las 21.30.

En la reunión, también quedó establecido que se jugará solo con público local, porque el estadio no está habilitado en su totalidad. En principio los hinchas de Gimnasia estaban autorizados a viajar, pero dada la trascendencia del partido iba ser escasa la concurrencia de los hinchas millonarios.

El presente de A.H. Zapa es muy similar a la del albo, luchará en la segunda mitad del torneo por no descender, por lo que tampoco le dará mucha importancia al partido.

Roberto Saucedo, técnico del merengue, pondrá en cancha una formación alternativa compuesta en su mayoría por suplentes.

Una vez que Zapa eliminó en la fase anterior a San Lorenzo de Alem (Catamarca), su conductor tenía decidido a cambiar varios nombres y preservar su integridad física porque lo importante está por venir.

Seguramente ambos técnico intentarán sacarle el mayor provecho al cruce, sobre todo teniendo en cuenta que el domingo se jugará la final y luego, el domingo 2 de febrero, se verán las caras nuevamente pero por los puntos.

Gimnasia enfrentará a Zapla tres veces en dos semanas, Copa Argentina y Federal A.

Las formaciones:

ZAPLA GIMNASIA

J. TorralbaF. Abraham

F. Ale J. Frauhofer

S. Robles A. Cazula

M. Zelaya A. Herrera

L. Casarino L. Medina

J. Navalón G. Olañeta

N. Guzmán J. Marocco

J. Cartello J. Mateo

L. Estopiñan E. Riera

B. Noriega L. Herrera

C. Catalfamo E. Roggio

DT: R. Saucedo DT: D. Ramasco

Estadio: Emilio Fabrizzi

Árbitro: Lobo Medina

Hora de inicio: 21.30