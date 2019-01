"Vamos a reclamar el cuerpo de la bebé para brindarle una cristiana sepultura"

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de la beba de nena violada en San Pedro de Jujuy, sectores que se pronunciaron durante todo el proceso a favor de la preservación de las “dos vidas” realizaron anoche una vigilia en la puerta del hospital Materno Infantil y aseguraron que solicitarán el cuerpo de la recién nacida para "brindarle una cristiana sepultura".

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Ana Alarcón referente provida de Jujuy comentó que el lunes pasado presentaron dos amparos; uno de ellos para pidiendo "un acercamiento" a la menor que fue dada en adopción, por intermedio del Hogar de Belén, hasta que encontrará una familia temporal, y otra para que la "joven madre" sea atendida en institución donde se brinda apoyo a mujeres victimas de abusos.

En cuanto al pedido formal presentado - por intermedio del Movimiento Familiar Cristiano de Jujuy- para solicitar el cuerpo de la beba, aseguró que hasta el momento no recibieron ninguna novedad.

Alarcón reiteró sus criticas a la cesárea practicada a la nena y la falta de información de las autoridades sanitarias sobre la salud de beba, durante los cuatros días que estuvo viva.

En tanto, Raúl Magnasco presidente de la fundación Más Vida en Buenos Aires viajará a Jujuy para reclamar los restos de la beba que nació a los 6 meses de gestación en medio de un protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que del lado verde, acusa, fue tardío.

"Vamos a reclamar el cuerpo de la beba para que le den una sepultura humana. Viajaremos a Jujuy a pedirlo en la Justicia. La sociedad lo pide", dice Magnasco a Clarín. Y apunta directamente a la responsabilidad de Gerardo Morales en esa muerte.

"Hoy tenemos que lamentar que Esperanza (como los "celestes" llaman a la beba) esté muerta por la intervención del gobernador. Él dio la orden directa al Hospital para que realicen la cesárea cuando los médicos en un principio se negaron, decían que había que esperar un mes más", aseguró.

El abogado pro vida Ángel Romero -fue quien presentó el hábeas corpus para evitar la cesárea- está preparando el reclamo del cuerpo de la beba. También viajará a Jujuy para "accionar en contra del gobierno provincial" y dio detalles de por qué consideran que pueden interceder.

Se desconoce quien debe autorizar o no el pedido para enterrar los restos

Luego del pedido de grupos pro vida del cuerpo de la beba que nació hace 6 días a través de una cesárea prematura y que murió anoche en el hospital Materno Infantil "Héctor Quintana" para darle sepultura, se desconoce quién debe autorizar o negar el pedido.

Cabe recordar que la semana pasada el Juzgado de Control Nº 4 habilitado en la feria judicial no había hecho lugar al requerimiento para se proteja exclusivamente la vida de la madre biológica de la beba, que es una niña de 12 años que quedó embarazada luego de ser abusada hace aproximadamente seis meses atrás en la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Atendiendo la gravedad del caso, se creyó que no era conveniente que se interrumpa el embarazo a través de un aborto por lo avanzado de la gestación y por ello, había un amparo que debía resolverse justamente en la jornada de mañana.

Por otra parte nuestro diario pudo saber que la beba que nació, quedó internada y posteriormente murió en el nosocomio infantil, de forma momentánea quedó a cargo del nosocomio que depende del Ministerio de Salud.



Pero legalmente la voluntad de darle sepultura o no, correspondería a la decisión de su madre biológica, y en este caso en particular a los padres de la niña, según las fuentes judiciales que fueron consultadas por nuestro medio.

Además hay que decir que en este delicado y complejo tema estaba trabajando desde el comienzo de la investigación la Secretaría de Niñez y Adolescencia, para el resguardo de la niña y de la beba recién nacida y no el Juzgado de Menores.