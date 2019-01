Revelan que el avión en el que viajaba Emiliano Sala tuvo tres intentos fallidos de despegue

A medida que pasan las horas empiezan a conocerse más detalles respecto al accidente que tiene en vilo al mundo del fútbol. El lunes por la noche desapareció en el Canal de la Mancha la avioneta en la que se trasladaba el delantero argentino Emiliano Sala hacia Cardiff y, pese a las intensas búsquedas, hasta el momento no logran encontrarla.

Según reveló esta mañana el diario británico The Sun, el vuelo había comenzado de la peor manera ya que tuvo tres intentos en falso de despegue. Recién en la cuarta oportunidad logró despegar para dirigirse a la capital de Gales, donde nunca llegó.

Por su parte, el sitio francés 20minutes detalló que Sala le contó a su excompañero Nicolas Pallois que en el viaje de ida ya había viajado en esa misma avioneta y que el vuelo no había sido nada bueno por lo que temía por su seguridad.

A última hora del martes se conoció un audio que la flamante incorporación del Cardiff City les había mandado a unos amigos. “Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff. (...) Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero... ya saben. Papá! Qué miedo que tengo...”, fueron las palabras del santafesino de 28 años, expresó.