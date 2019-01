Desde hace un par de meses, en este diario comenzaron a aparecer algunos artículos explicando y ponderando las bondades del triángulo de Sabato, un modelo de interacción entre empresas, gobierno e instituciones científico -tecnológicas que busca explicar (y accionar) sobre el desarrollo socioproductivo de un lugar (país, región, provincia). Como todo buen modelo, es una simplificación de la realidad, pero en esa simplicidad podemos buscar el corazón de la cuestión.

Para ejemplificar este triángulo vamos a tomar un caso bien salteño. El tema es las energías no convencionales y en particular la tecnología de los "calefones solares" (que en realidad son termotanques).

Salta tiene condiciones climáticas ideales para el uso de los mismos. Además de un clima propicio, también su geografía y demografía la hacen propicia para este tipo de instalaciones. Con casi 1,4 millones de habitantes y casi 300 mil viviendas, existe un mercado potencial interesante para el desarrollo de esta tecnología.

Lo que vamos a analizar es la interacción de los tres nodos bajo un programa diseñado por el Gobierno de Salta que se llama "Sol en Casa". Los vértices del triángulo son: el Gobierno (Provincia de Salta), el sistema científico-tecnológico (INENCO-

UNSa-CONICET) y las empresas. El plan es simple: el Gobierno, a través de la boleta que genera EDESA, financia calefones solares hasta en 48 cuotas. Dispone inicialmente para ello de 2 millones de pesos, lo que alcanzaría para unos 100 calefones aproximadamente.

El repago de los mismos permitiría ir generando nuevos montos para financiar más equipos.

Este mismo plan involucra al INENCO para capacitar a los instaladores y establecer los lineamientos técnicos mínimos para la instalación (en conjunto con el INTI). Por último, el tercer vértice del triángulo se completa con las empresas que proveerán los equipos y que aparecen en el listado de proveedores detallado en la página web, que deben proveer equipos certificados por normas establecidas por el INTI-IRAM.

Hasta aquí, tenemos los tres vértices del triángulo, y las relaciones entre ellos. Se puede decir entonces, sin faltar a la verdad, que el plan "Sol en Casa" es una política virtuosa y benéfica para la provincia. Pero se queda corto. Para sostener esta afirmación vamos a desarrollar un poco más los vínculos del programa y su conceptualización a través del triángulo.

Entendiendo relaciones

Tecnológicamente hablando, el calefón solar es un termotanque (un tanque aislado) que almacena agua caliente que se genera por el calentamiento del sol. La mayor parte de sus componentes pueden ser fabricados localmente, y, aunque existen numerosas variedades, se pueden fabricar (y de hecho se hacen) localmente.

El vértice tecnológico, el INENCO, tiene sobrada experiencia en los calefones solares, los viene estudiando desde hace ya casi 40 años. Desarrolló innumerables proyectos en toda la provincia, proveyendo calefones solares en áreas aisladas, estudiando cómo mejorar procesos y reducir costes, con gran empuje, tesón y a través de todos los vaivenes que sufrió este país en estos 40 años.

A nivel empresas, existen algunos talleres metalmecánicos que construyen estos aparatos. Con una producción menor a 100 calefones al año, compiten en inferioridad de condiciones con los importados, o nacionales que tienen un mejor acceso al crédito o simplemente menores costos por una cuestión de economías de escala.

Pero este plan no llega a aprovechar ninguna de dichas capacidades. "Sol en Casa" busca financiar la compra de 100 calefones y comenzar a difundir esta tecnología en la provincia, a través de tres empresas proveedoras que no desarrollaron la tecnología y simplemente los venden. Y aunque se quisiera incentivar a las empresas locales, la escala sobre la que trabaja no permite que estas puedan elaborar planes de crecimiento a largo plazo.

Se ve que los vínculos entre los tres vértices, apenas están desarrollados y no trabajan de manera coordinada.

No hace falta ir a Alemania, Japón o China para encontrar ejemplos de políticas virtuosas en un determinado tema. Aquí nomás, nuestros vecinos jujeños establecieron un plan similar, pero con algunas diferencias. El plan contemplaba la construcción de 5000 calefones solares y todos ellos serían fabricados por una empresa público - privada jujeña.

Así, se le da a la empresa un horizonte de producción ambicioso, para que pueda crecer, generar economías de aprendizaje y de escala. Aunque los primeros mil calefones salgan defectuosos (por decir una exageración), el aprendizaje y escala de esa empresa le permitirá comenzar a incursionar en otros mercados y fabricar otros componentes (así empezó INVAP). El gobierno, por su parte, usa su poder de compra, negociación y direccionamiento de sus objetivos (en este caso una transformación tecnológica energética para reducir de consumo de combustibles fósiles) para que se generen mayores capacidades en la provincia.

Con este pequeño ejemplo, vemos que el famoso triángulo de Sabato no es una entelequia, un modelo que no tiene aplicaciones prácticas, sino que a partir del análisis de los tres elementos que lo conforman y sus relaciones, podemos sacar conclusiones claras sobre las definiciones de desarrollo de un gobierno.

