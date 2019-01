La Brigada investiga una amenaza en Facebook

La Brigada de Investigaciones de la Policía inició un rastreo por el cual se citó a una audiencia de imputación a una joven salteña por la supuesta publicación en Facebook de una amenaza contra el diputado provincial Andrés Suriani.

En diálogo con El Tribuno, el legislador informó ayer que radicó una denuncia policial porque el jueves pasado a la tarde llegó a su celular una foto suya con la leyenda "Muerte a Suriani. No es metáfora".

El diputado dijo que esto ocurrió luego de que se expresara en contra del aborto, a raíz del caso de una niña de 12 años que fue violada y embarazada por su vecino en Jujuy.

La joven que habría publicado la amenaza en Facebook -que se reprodujo también en otras redes sociales- difundió que la fueron a buscar a su casa "en una camioneta de la Brigada de Investigaciones" y le "pintaron los dedos".

La joven también compartió la foto de la cédula de notificación del "Grupo de Investigaciones Sector 1" que le llegó, por la cual la citan para una audiencia de imputación que se hará el 30 de enero en la Fiscalía Penal 1, en el marco de una causa por amenazas.

"Lo que yo me pregunto es por qué cuando se denuncia a violadores golpeadores y acosadores no son tan rápidos. Será que es abuso de poder o por ahí justo ese día estaban con ganas de tomar denuncias y hacer todo rápido... Por ahí era Suriani denunciando, entonces no necesitaron ni pruebas ni nada. Solo bastó con su palabra", planteó la joven el miércoles en Facebook .

Con respecto a la amenaza de muerte, la chica aseguró en la red social que "no fue así" y que lo explicará el día en que debe presentarse a la citación.

La joven, que se expresa a favor del derecho al aborto legal, la educación sexual integral y la igualdad de derechos para las mujeres, remarcó que está sorprendida por la velocidad con la que llegaron a ella y acotó: "Si esto es para callarnos, están equivocados".

"Hice la denuncia sin saber quién fue. Esto se viralizó y mi familia estuvo muy mal y preocupada todo el fin de semana", aseguró Suriani a este medio.

También destacó que ya lo habían amenazado el año pasado "cuando evitamos que saliera un protocolo para el aborto y pusieron "muerte a Suriani' en distintos lugares de Salta".

El diputado aseguró que recibe "todo tipo de insultos en las redes sociales" y que no los contesta. "Esta vez es distinto porque a mi teléfono llega esta amenaza de muerte. Era un fotomontaje mío, rodeado de fuego, con una corona de espinas y abajo una serie de epítetos que dicen que no me van a dejar en paz", manifestó.

Describió que fue a radicar la denuncia a la Ciudad Judicial pero, como los juzgados están de feria, recurrió a la comisaría Primera.

"Para cualquier ciudadano con una amenaza de muerte debe ser lo mismo. Solo fui a la comisaría para que se ocupen de investigar quién fue. Uno no sabe quién puede estar detrás de esto. No sabía si podían ser 20 mujeres, 200 feministas o una organización criminal", declaró Suriani.

También sostuvo que desde la Brigada le dijeron que se quedara tranquilo porque se trataba de una feminista radicalizada.

"Todo fue a raíz de un posteo que hice por la chiquita Esperanza", dijo el diputado, en referencia al caso de Jujuy que generó una polémica nacional en las últimas semanas.

En la provincia vecina, la familia de una niña de 12 años embarazada como producto de una violación quería que le practicaran un aborto -habilitado en estos casos en el país- pero la terminaron sometiendo a una cesárea. La bebé prematura que tuvo la víctima finalmente falleció el martes.

"Argentina de duelo. Mataron las dos vidas. El nacimiento de Esperanza generó odio en los sectores radicalizados verdes porque visibilizaba la identidad del aborto con el homicidio de una criatura que tenía posibilidades de abrazar la vida. Ese es el legado que ella nos deja. Está claro que la cesárea fue prematura y que tenemos que individualizar a los responsables de ese error criminal", dice una de las publicaciones que hizo Suriani, que se caracteriza por su estilo polémico y que confrontó con referentes feministas en reiteradas oportunidades.

El año pasado tuvo que disculparse para evitar una sanción de la Cámara de Diputados tras manifestar que incluir la perspectiva de género en la educación sexual sería "más peligrosa que el sida" y dar a entender en una entrevista que el femicidio y la homofobia "son inventos".