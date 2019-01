Santos Borré: “No podemos acostumbrarnos a perder”

El delantero de River Plate Rafael Santos Borré analizó la incomoda situación que atraviesan, al sumar dos derrotas consecutivas en el Superliga y la chance que tendrán de levantar cabeza frente a Patronato, el domingo desde las 19.20.

El colombiano explicó sobre este mal arranque: “Hay que repuntar y pelear en la Superliga hasta el final, no nos gusta perder y estamos frustrados y la motivación es no acostumbrarnos a esto, hay que ganar que es lo que sabemos hacer”.

“Las razones son varias, jugamos muchos partidos, no tuvimos una buena pretemporada, el descanso fue corto y lo de la Copa Libertadores fue muy fuerte pero hay que dejar eso atrás, ya pasaron los festejos y hay que enfocarse, igual no son excusas, hay que ganar”, agregó el delantero en conferencia de prensa.

Sobre la salida de Pity Martínez y Jony Maidana, Borré dijo: “Los extrañamos muchos, claro, eran referentes dentro y fuera de la cancha, que le dieron mucho a la institución, pero hay que entre todos suplir esas ausencias y volver a ganar”.

Por su parte, Milton Casco señaló que el domingo “tenemos que volver a ganar, eso nos fortalece, la esperanza sigue estando, ganando lo que nos queda nos podemos poner a tono, no sabemos quién va a jugar pero juegue quien juegue lo vamos a intentar, hay que revertir esto”.

Asimismo advirtió: “Fue todo muy rápido lo que pasó, lo de España, el mundial de clubes, volver a hacer una pretemporada corta y ya jugar por los puntos, pero ya está, ahora hay que pensar en salir de esta situación y ganar el domingo que eso nos fortalece”.