Encontraron muerta a una niña extraviada en Chaco

La Justicia confirmó anoche que el cuerpo hallado durante la jornada es el de Angelina Cáceres, la adolescente de 13 años desaparecida el pasado 23 de diciembre, en la ciudad de Resistencia provincia de Chaco. Horas antes el padre de la menor había señalado que la ropa del cadáver coincidía con la de su hija.

El fiscal de la causa, Francisco De Obaldía Eyseric, señaló que es un 95 por ciento (el cuerpo de la niña) porque todavía quedan estudios por realizar, como el de ADN. “En un 95 por ciento se identificó a la persona que estábamos buscando. El cuerpo que se encontró era de la niña Angelina”, agregó en el fiscal en conferencia de prensa junto a autoridades judiciales y policiales.

Horas antes, el abogado de la familia Cáceres había señalado que el padre de la niña afirmó que la ropa que tenía el cadáver coincidía con el que tenía su hija al momento de desaparecer. Al salir de las instalaciones del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses del Poder Judicial, donde se hizo el reconocimiento, Daniel Cáceres y su familia estaban desconsolados y llorando, por lo que todo haría prever que se trataba de Angelina.

“Hago cargo a la seccional quinta, hijos de p.. no hicieron nada, dejaron que la maten estos hijos de p.... Hago cargo al comisario y a todos los policías. Ahora que me vengan a agarrar”, sostuvo el padre de la joven visiblemente enojado, en declaraciones a diario Norte de Chaco.

Según trascendió, el avanzado estado de descomposición del cadáver imposibilitó identificar el rostro, pero Cáceres sí reconoció las prendas de vestir.

El abogado que representa al padre de la joven señaló que se ordenó un estudio odontológico, cuyos resultados estarían recién el sábado.

El cuerpo fue encontrado por medio de un drone de la Policía chaqueña en la calle 25, a unos 800 metros de la avenida Soberanía Nacional. Inmediatamente el fiscal Francisco De Obaldía Eyseric convocó al padre de la menor para concretar el reconocimiento del cuerpo.

Por la desaparición de la adolescente se encuentra detenido un joven de 21 años, con el que había quedado en encontrarse luego de mantener una conversación por chat. Angelina había salido en esa fecha por la noche de su casa para asistir a un templo evangélico, en el que permaneció por algunos minutos y después no se supo más nada de ella.

Hasta el momento, el joven, que fue detenido varios días atrás, se negó a declarar en torno al caso. Según reveló el comisario Alejandro Domínguez, los datos que permitieron que guiaron a los policías al lugar en el que fue encontrado el cuerpo fueron aportados a partir del análisis del teléfono celular del detenido.

“El fiscal Francisco de Obaldía venía trabajando con el celular del detenido, oriundo de Laguna Limpia, y junto a equipos de Informática detectaron la triangulación de antena y otros datos que llevaron al lugar preciso. Los grupos de trabajo recorrieron la zona y el drone de la Policía halló el cuerpo”, sostuvo el jefe policial.

La Policía encontró el cadáver en horas de la mañana y a partir de ese momento la expectativa se centró por saber si se trataba de la niña. La menor había salido en esa fecha por la noche de su casa para asistir a un templo evangélico, en el que permaneció por algunos minutos, y después no se supo más nada de ella.

“Es muy dulce”

Angelina Cáceres dijo que iba a la iglesia evangelista “Chaco es de Cristo”, a unas pocas cuadras de su casa. Quienes se encontraban en el templo sostuvieron que fue allí, pero se quedó poco tiempo. En un primer momento se temía que hubiera sido presa de una red de trata con fines de explotación sexual.

“Es muy dulce y buena. Todos están muy tristes. Ella tiene un retraso madurativo y va a una escuela especial donde todos la quieren”, había dicho su padre días antes.