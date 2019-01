VIDEO: Un médico fue denunciado por mala praxis al llegar borracho y morir la paciente

La paciente estaba internada en el Sanatorio Mayo desde hacía 10 días y venía evolucionando bien tras una operación en la columna. Pero el jueves tuvo la convulsión y falleció.

La familia afirmó que el médico que estaba a cargo de la guardia de la Terapia Intensiva en ese momento no se encontraba en su lugar de trabajo cuando la mujer entró en emergencia, y que cuando llegó estaba totalmente borracho. Así se lo puede ver en un video difundido por el propio hijo.

“Ella estaba bien, la estaban tratando por una encefalopatía multifocal regresiva, es decir, que tenía solución según nos habían explicado”, señaló Juan, el hijo de la mujer, en diálogo con Aire de Santa Fe.

“La estaban terminando de tratar con medicamentos pero que ella se negaba a tomar. Ante esa situación le pregunto a uno de los médicos qué hacíamos, y me dice: No pasa nada. Si mañana no los quiere tomar y no quiere comer, vemos qué hacemos. Yo pensé ¿no pasa nada?, qué raro; porque mi madre estaba tomando un anticonvulsivo, que eso se toma a horario. Si ella levanta fiebre y convulsiona se puede morir”, continuó el relato.

Más adelante Juan prosiguió: “Después de eso hablo con mi hermano, que es médico, y me dice que vaya a consultar con otro médico. Entonces ahí sí fueron y le pusieron una vía endovenosa con los medicamentos. Pero se la pusieron mal. Ella estaba re bien, sólo la ingresaron para nivelar la presión. Estaba lúcida y consciente‘.

Según Juan, lo peor de todo ocurrió cuando la llevaron a terapia intensiva:“Cuando entra el médico me doy cuenta que está totalmente borracho. Venía con el pantalón desprendido, el cinto fuera de lugar, no sabía lo que hablaba ... decía incoherencias.

Entonces cuando veo en el estado en que estaba comencé a filmarlo. El tipo no tenía fuerzas ni para hacerle RCP a mi madre. Le reproché el estado en que se encontraba. Después, lo golpeó a mi papá, me golpeó a mí y se dio a la fuga”. Horas después fue capturado.

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia aseguraron que no pueden intervenir directamente en la situación porque sucedió en un lugar privado, pero si la familia decide judicializar el caso, le brindarán acompañamiento.