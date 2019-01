Guaidó presiona con una amnistía para militares y Maduro desafía el ultimátum europeo

El autoproclamado presidente interino de Venezuela, el opositor Juan Guaidó, difundió este domingo una ley de amnistía para los militares, al mismo tiempo que el mandatario Nicolás Maduro les pedía "lealtad".

Alentado por el creciente apoyo de Estados Unidos y Europa, y la deserción del agregado militar en Washington, Guaidó envió a sus seguidores a distribuir por todo el país copias de la ley aprobada por el Parlamento de mayoría opositora, que preside desde el 5 de enero.

"Hoy fuimos a tenderle la mano (...) Soldado de Venezuela: esperamos por ti y el compromiso que tienes con nuestra Constitución", declaró el líder opositor, de 35 años.

En tanto, al encabezar ejercicios militares en norte del país, Maduro pidió a la Fuerza Armada "unión" y "disciplina" para enfrentar el "golpe de Estado" con el que Washington -dijo- busca "imponer un gobierno títere": "¡Traidores nunca, leales siempre!", arengó.

Con banderas venezolanas, grupos de opositores entregaron en las puertas de Fuerte Tiuna -mayor complejo militar- y otros cuarteles la ley que da "todas las garantías constitucionales" a militares y civiles que "colaboren en la restitución de la democracia".

Algunos soldados la quemaron, otros la rompieron. "La Fuerza Armada está con nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro", les dijo un militar afuera de la comandancia de la armada en San Bernardino, norte de Caracas.





"No dispares al Pueblo"

Aunque sus decisiones son anuladas por la justicia por considerarlo en desacato, el Congreso aprobó la ley que elimina "la responsabilidad civil, penal, administrativa (...) de investigaciones, procedimientos, penas y sanciones" registradas desde el 1 de enero de 1999, abarcando las dos décadas de gobierno chavista.

Guaidó busca quebrar el sostén de Maduro, la Fuerza Armada, que, aunque dice estar unida, muestra fisuras: el sábado, el agregado de Defensa en Washington, coronel José Luis Silva, desconoció a Maduro e instó a los militares a respaldar al autoprocamado presidente interino.

"La amnistía tan amplia como la plantea el proyecto de ley puede hasta sonar poco realista para quienes se está tratando de convencer", advirtió el analista Mariano de Alba.

Guaidó convocará la noche del domingo nuevas marchas en su ofensiva por lograr "el cese de usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres", tras una semana de protestas y disturbios que dejó 29 muertos y unos 350 detenidos.

"Soldado de Venezuela, te doy una orden: no reprimas manifestaciones pacíficas (...) No dispares al pueblo", exhortó el líder opositor, de 35 años.

De visita en Panamá, el papa Francisco pidió una "solución justa y pacífica" a la "grave situación" en Venezuela, y el respeto de los derechos humanos.





"Nadie puede darnos un ultimátum"

.

Mientras, aumenta la presión internacional contra Maduro, quien exigió a España, Francia, Alemania y Reino Unido retirar el plazo de ocho días que le dieron el sábado para acepte unos comicios libres, so pena de reconocer a Guaidó.

"Nadie puede darnos un ultimátum", dijo el mandatario socialista a la cadena de televisión turca CNN Turk.

Guaidó agradeció el respaldo "contundente" de Europa, pero advirtió que no se prestará "a falsos diálogos" ni a "elecciones sin condiciones reales".

Además aplaudió como una "gran victoria" la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el sábado, en la que el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, llamó al mundo a unirse "a las fuerzas de la libertad" en apoyo de Guaidó.

Este domingo, el consejero de Seguridad Nacional estadounidense, John Bolton, advirtió que habrá una "respuesta significativa" a cualquier amenaza contra Guaidó, el Parlamento o contra diplomáticos estadounidenses en Venezuela.

Además de Estados Unidos, Canadá y una docena de países americanos reconocieron al líder opositor, e Israel se les sumó este domingo. Rusia y China se mantienen leales a Maduro, al igual que Bolivia, Cuba, Nicaragua y Turquía.



Oficinas de intereses como Cuba



Guaidó se autojuramentó el miércoles luego de que el Congreso declarara a Maduro "usurpador" por iniciar el 10 de enero un segundo mandato considerado ilegítimo por parte de la comunidad internacional, que estima que su reelección fue fraudulenta.

Apenas Washington reconoció a Guaidó, Maduro rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos y ordenó el cierre de la embajada y los consulados venezolanos en ese país.

Pero Guaidó pidió a los diplomáticos estadounidenses quedarse en el país, ante lo que Estados Unidos reiteró este domingo no tener planes de cerrar su embajada en Caracas. "Continuaremos evaluando la situación en el terreno y determinaremos las acciones apropiadas", agregó.

El sábado, cuando expiraba el plazo de 72 horas que dio a los diplomáticos estadounidenses para salir del país, Maduro anunció una negociación para establecer en 30 días oficinas de intereses bilaterales, como la que tenían Cuba y Estados Unidos.

El agravamiento de la crisis ocurre en medio de la peor debacle económica en la historia moderna del país con las mayores reservas petroleras del mundo.