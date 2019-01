Belgrano y Unión no se sacaron ventajas en Córdoba

Belgrano de Córdoba y Unión de Santa Fe igualaron esta tarde 0 a 0, en un encuentro que no contó con demasiadas ocasiones de gol disputado en Barrio Alberdi ante unas 30.000 personas y válido por la decimosexta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.

Este empate dejó a los "celestes" sin la posibilidad de salir de la zona de descenso, y ahora con 1,082, tienen el cuarto peor promedio, mientras que en el actual certamen está con 13 puntos en la antepenúltima ubicación.

Los "tatengues", por su parte, sin demasiada urgencia con la tabla del descenso, se metieron por el momento en zona de Copas internacionales, ya que con 23 unidades están en la novena colocación en la Superliga.

A pesar de los más de 30 grados en barrio Alberdi, que con el alto porcentaje de humedad parecían unos cuantos más, los dos equipos mantuvieron un muy buen ritmo de juego, con intenciones de juego de ataque, aunque en la primera mitad no lograron acercarse demasiado a los arcos.

Una llegada del colombiano Mauricio Cuero que no pudo definir bien ante Nereo Fernández para el local, y una buena opción que no pudo terminar Franco Troyanski para los de Leonardo Madelón fueron las únicas chances claras de gol en los 45 minutos iniciales.

Ninguno pudo romper los cercos defensivos en el complemento, cuando las piernas ya no respondían de la mejor manera el juego se hizo más trabado y las defensas se impusieron ante los ataques, y aunque ambos mostraron ambiciones, no tuvieron claridad en los metros finales.

Belgrano: César Rigamonti; Tomás Guidara, Marcelo Herrera, Joaquín Novillo y Christian Almeida; Gabriel Gudiño, Federico Lértora, Marcelo Meli y Juan Brunetta; Mauricio Cuero y Diego Mendoza. DT: Diego Osella.

Unión: Nereo Fernández; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Botinelli y Bruno Pittón; Diego Zabala, Nelson Acevedo y Mauro Pittón; Lucas Ríos; Franco Troyanski y Augusto Lotti. DT: Leonardo Madelón.



Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Maximiliano Cuadra por Augusto Lotti (U); 13m. Juan Quiroga por Christian Almeida (B); 25m. Maximiliano Lugo por Gabriel Gudiño (B); 28m. Nicolás Mazzola por Franco Troyanski (U); 33m. Claudio Corvalán por Lucas Ríos (U); Leonardo Sequeira por Juan Brunetta (B).



Árbitro: Nazareno Arasa.

Cancha: Belgrano.