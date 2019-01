En el interior también hubo acción y emociones

En el interior de la provincia también arrancó la ilusión para los equipos salteños en este Torneo Regional Federal Amateur.

Por la zona 4 se disputó el clásico de Joaquín V. González entre Barrio Obrero y Deportivo YPF. Ambos equipos dejaron una buena imagen e igualaron 2 a 2 en un entretenido encuentro. Rubén Montenegro y César Facciuto marcaron para Obrero, mientras que Enzo Delgado y Darío Zárate lo hicieron para YPF.

Alexis Sánchez, técnico de Deportivo YPF, se fue masticando bronca luego de la igualdad: “No merecíamos perder, era un partido para ganar tranquilamente. En dos errores nuestros nos hicieron los goles, después en el segundo hubo un solo equipo, YPF. Ellos no querían jugar, hicieron mucho tiempo para aguantar el resultado, pero pudimos descontar y sobre el final lograr el empate. Si queremos ser protagonistas no podemos cometer los errores que cometimos. Satisfecho por no perder, primer partido, muchos nervios, clásico, vamos a mejorar”.

Por esta misma zona se disputó otro clásico, pero en Rosario de la Frontera, donde se enfrentaron Normal Rosarino y Atlético Progreso en un partido que terminó 1 a 1.

El interminable Cristian Torrado abrió el marcador para los tirapiedras en el primer tiempo, pero en el complemento Maximiliano Padilla, de penal, puso el empate para Normal Rosarino.

Cabe destacar que en esta zona el único puntero es Deportivo El Galpón, que goleó el sábado pasado a Deportivo La Merced por 5 a 0.

Calor y color en el norte

En el norte provincial y con un calor agobiante se disputaron los dos partidos correspondientes a la zona 5, donde en esta primera fecha quedó libre Guaraní de Tartagal.

En Hipólito Yrigoyen, Independiente recibió a River de Embarcación, que consiguió los tres puntos frente al rojo gracias a su victoria por 1 a 0.

El único tanto del partido lo marcó el chico oriundo de Embarcación, Nicolás Saban, en el primer tiempo.

En el otro encuentro de la zona, Roby Manero cayó como local en el estadio de Unión Urundel frente a Deportivo Tabacal. El gol del trapiche llegó recién a los 33’ del segundo tiempo por intermedio de Ramón Juárez.

El presidente y fundador de Roby Manero, Miguel Ángel Farfán Martínez, se lamentó por la derrota, pero destacó el trabajo de su equipo.

“Por ser nuestra primera participación en este Torneo Regional Federal Amateur, el equipo dejo una buena imagen frente a un Tabacal que ya tiene mucha experiencia en este tipo de torneos. Ahora mañana ya vamos a iniciar las prácticas pensando en el rival del próximo domingo, River de Embarcación”.