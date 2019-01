Maduro retiró la petición de salida de diplomáticos norteamericanos

Venezuela evitó un posible enfrentamiento con Estados Unidos al suspender el sábado una orden para que los diplomáticos estadounidenses abandonasen el país. Luego de amenazas y una retórica envalentonada, el régimen chavista dio marcha atrás en su ultimátum y abrió una negociación para modificar el vínculo bilateral.

Nicolás Maduro rompió relaciones con Estados Unidos el miércoles luego de que el gobierno de Donald Trump, reconoció al líder opositor, Juan Guaidó, como presidente interino del país, un movimiento que Maduro calificó de intento de golpe de Estado.

Maduro dio a los diplomáticos estadounidenses un plazo de tres días para salir del país, pero la Casa Blanca dijo que no cumpliría el ultimátum alegando que el socialista ya no es el presidente legítimo. Esto preparó el escenario para un enfrentamiento en el complejo de la embajada estadounidense en Caracas el sábado en la noche, cuando vencía el plazo. Incluso, Diosdado Cabello había amenazado con cortar el suministro eléctrico y de gas.

Pero tras la puesta de sol en la capital venezolana, el Ministerio de Exteriores emitió un comunicado diciendo que el gobierno de Maduro suspendía la expulsión para abrir un periodo de 30 días para negociar con las autoridades el establecimiento de una "oficina de intereses estadounidenses" en Venezuela, similar a la que tiene Caracas en Estados Unidos. Washington tuvo un acuerdo similar con Cuba durante décadas hasta que el ex presidente Barack Obama restauró las relaciones diplomáticas con la isla comunista.