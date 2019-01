Malas noticias en River: se lesionó Juan Quintero

El colombiano sufrió una tendinitis y no se sabe con certeza cuándo podrá volver a jugar.

Después de las tres derrotas al hilo como local en la Superliga, el entrenador de River Marcelo Gallardo recibió hoy otra mala noticia porque se lesionó el talentoso mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero.

El autor del gol decisivo en la final de la Copa Libertadores frente a Boca en Madrid sufrió una tendinitis en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

El problema de este tipo de lesión es que no tiene un plazo de recuperación, porque dependerá de cuánto dure la inflamación del tendón que causa dolor.

Lo que sí es un hecho es que el colombiano no viajará a Mendoza y quedó descartado para el choque del miércoles ante Godoy Cruz, partido postergado de la fecha 13 de la Superliga, a partir de las 21.

El volante, pieza clave para el millonario tras la salida del Pity Martínez, no estuvo dentro de los concentrados para el duelo contra Patronato, pero era una fija para jugar ante el Tomba.

Sin embargo, esta noticia modificará los planes de Gallardo, que postergó la confección de la lista de concentrados para viajar este martes a tierras cuyanas.

Además, es casi un hecho que Juanfer tampoco podrá estar el próximo domingo ante Vélez, en el estadio José Amalfitani, y todo apuntaría a que vuelva en el cruce frente al líder Racing, el 10 de febrero.

Eso sí, al menos el entrenador podrá contar nuevamente con Lucas Martínez Quarta, quien recibió el alta médica tras una fatiga muscular en el isquiotibial derecho.

Además, en el entrenamiento matutino celebrado en el predio River Camp de Ezeiza, el delantero Ignacio Scocco hizo trabajos con pelota y podría también reaparecer ante Racing, luego de su repetida lesión en el gemelo derecho.