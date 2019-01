A Falcons se le escapó el triunfo

Otra vez no pudo ser. Falcons, el equipo cordobés que representa a Argentina en la Serie Latinoamericana de Béisbol, en Veracruz, dejó escapar la victoria que lograba con mucho sacrificio ante Caimanes de Barranquilla, Colombia, hasta el noveno inning.

El conjunto argentino, que cuenta con la presencia en el plantel de tres salteños, ganaba por 4 a 2 desde la tercera entrada, cuando metió un home run, con bases llenas, lo que posibilitó la sumatoria de cuatro carreras al hilo, para darle vuelta el marcador a los colombianos.

El batazo de Omar Prieto por fuera del perímetro del campo le dio a Falcons la tranquilidad y una ventaja óptima para atravesar el resto del partido. Pero el tanteador no se movió hasta el octavo inning, cuando Caimanes comenzó el descuento.

En la última entrada, Argentina fue al bate pero los tres “out” llegaron más rápido de lo pensado y Colombia aprovechó su oportunidad para dar vuelta el partido y dejar a los argentinos en el campo al marcar la quinta carrera.

Falcons cumplió así su tercer partido en la Serie, con una victoria (vs. Tobis 1 a 0) y dos derrotas (frente a Toros de Panamá 7 a 1 y la de ayer).

En los otros encuentros de la tercera fecha, Leones de León (Nicaragua) venció a Toros de Herrera (Panamá) por 5 a 3, mientras que anoche jugaban los equipos mexicanos de Chileros de Xalapa y Tobis de Acayucan, para ir definiendo posiciones. La cuarta fecha se jugará hoy con estos partidos: Falcons vs. Leones, Caimanes jugará contra Chileros y Toros contra Tobis. Los cuatro primeros clasificarán a la semifinal de la Serie (el primero jugará contra el cuarto y el segundo contra el tercero).