Contabilizan ocho muertes de mujeres trans en enero

El nombre de Antonella Mirna Di Marzo pasó integrar la lista de crímenes de odio contra la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans) que manejan organizaciones sociales y organismos oficiales, según la cual las víctimas fatales llegan a ocho en lo que va del año.

Antonella falleció el domingo. Estaba internada desde el 21 de octubre, cuando un hombre la golpeó a la salida de un boliche en General Gemes.

Marcela Romero, presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas Gays, Bisexuales y Transexuales (FALGBT), aseguró que "son ocho compañeras asesinadas" a nivel nacional. La militante es de Santa Fe, provincia pionera en políticas públicas de diversidad. "Ausencia del Estado y violencia institucional" son algunas de las causas de las muertes para ella.

La FALGBT y el Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires coordinan el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, que durante el año pasado contabilizó alrededor de 80 víctimas fatales.

Mary Robles, titular de ATTTA Salta (Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina) dijo que la muerte de Antonella está entre los crímenes de odio. "¿Cómo puede ser que golpee ferozmente a una persona que no le hizo nada? El tipo la atacó cuando salía de bailar, no se puede calificar de otra forma. Hubo ensañamiento, no le dio tiempo ni a defenderse", resaltó.

La referente indicó que este tipo de violencia es cotidiana y sumó a las agresiones que sufren diariamente, la "persecución policial, la falta de trabajo, falta de inclusión y el problema educativo".

En la misma línea, Victoria Liendro, coordinadora del área de Diversidad Sexual, dependiente del Ministerio de Derechos Humanos, consideró que la muerte de Antonella es un crimen de odio. "Es un femicidio, hay un crimen contra su identidad femenina", señaló. Para la funcionaria, la condición de trans de Antonella fue un agravante al momento del ataque.

Mary Robles, que coordina ATTTA desde su casa hace algunos meses por falta de presupuesto, advirtió que la problemática se debe a la falta de políticas públicas en un contexto en el que las críticas a la "ideología de género" se instauraron como "ataque" contra la comunidad LGBT. "Esto cada vez viene peor, a nivel latinoamericano hay crímenes de odio terribles y falta de políticas públicas inclusivas. Y lo peor de todo es que ahora atacan con esto de la ideología de género".

Durante la despedida a Antonella en Gemes, Liendro realizó una intervención en la que hizo hincapié en la importancia de la contención y denunció que la muerte de la joven se relaciona con el odio que infunden algunos dirigentes políticos. "Se necesita el acompañamiento familiar para romper prejuicios y alejarnos de los discursos de odio que hoy pululan en algunas dirigencias políticas, no hay que darle cabida. Antonella fue víctima de ese discurso de odio e intolerancia que algunos referentes manejan", denunció.

La funcionaria destacó además la necesidad de dar educación sexual integral en las escuelas, ya que "contempla la diversidad sexual y el respeto a la diferencia".

En el mismo sentido se expresó Robles quien consideró que "la ESI es necesaria para respetar y conocer lo que nos pasa".

El promedio de vida de las personas travestis y trans en Argentina es de 35 años. Solo el 1 por ciento llega a los 60, mientras la esperanza de vida general en el país asciende a 76 años.

"No hay voluntad política. Peleamos por el cupo laboral trans y no logramos avanzar en nada", aseguró Mary Robles, quien participó en la discusión del proyecto. El cupo fue motivo de discusión con concejales como Raúl Córdoba, Matías Cánepa y Alberto Castillo, que planteaban cupos que las militantes consideraban "ínfimos".

La muerte de Antonella

La madrugada del 21 de octubre del año pasado Antonella fue hallada inconsciente en la vereda de la calle 20 de Febrero, a media cuadra de un local bailable de la localidad de Güemes. A partir de las imágenes captadas a través de cámaras de seguridad la Policía pudo detener a José Gareca, de 44 años, como el único autor material de la golpiza.

Con golpes en la cabeza, Antonella, de 30 años, estuvo internada en terapia intensiva en el hospital local Joaquín Castellanos. Los médicos le diagnosticaron muerte cerebral. Luego de más de tres meses finalmente falleció durante la madrugada del domingo pasado.

Familiares, amigos y militantes se manifestaron en Güemes luego de aquel feroz ataque. Ahora planean una nueva marcha. “Haremos algo allá, donde murió ella”, aseguró Mary Robles, coordinadora de Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina.