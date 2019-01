Denunció que un policía a caballo le pisó el pie fuera de la carpa

Un joven que el domingo por la tarde quiso ingresar a la carpa bailable que está instalada en el Centro de Convenciones, en la zona sur de la ciudad de Salta, denunció ante El Tribuno que un policía que estaba a caballo le pisó el pie y lo hirió.

Desde la Policía aseguraron a este medio que no hubo denuncias formales de incidentes en esta carpa y que tampoco hubo registros en los hospitales de personas lesionadas en el local bailable. Pidieron que se formalizara el reclamo para que se investigara al personal policial y se aplicaran sanciones.

Este no fue el único hecho violento que ocurrió el domingo fuera del Centro de Convenciones. Según un testigo, un policía también empujó a una mujer. La entrada a esta carpa era gratuita entre las 16 y las 18, lo que habría generado una gran concurrencia que superó las expectativas de la organización. Al parecer, hubo fallas en los operativos de control y de prevención.

El muchacho que resultó herido contó que fue a la carpa para divertirse con una prima y sus amigos y amigas. Como ella logró ingresar antes de que él llegara, le dijo por teléfono que hablara con el encargado de seguridad, que la conocía, para que lo dejara entrar.

Según sus declaraciones, mientras iba hacia el ingreso principal para dirigirse al encargado, un efectivo de la Policía lo detuvo y le pidió que retroceda. "El policía no terminó de decir eso y le hizo señas al oficial a caballo que estaba más cerca, que no lo pensó dos veces y se vino encima. No se adelantó despacio para que yo lo viera y retrocediera. Se vino encima y directamente me pisó; puso el caballo de espaldas para que me pateara", detalló.

El joven recordó que les preguntó por qué hacían eso y por qué trataban a las personas de esa manera. Mientras tanto, el pie le dolía mucho y sangraba. Le pidió el nombre al policía que estaba a caballo pero este se negó a dárselo. Sin embargo, el sospecha que era el oficial que estaba a cargo del operativo. Lo describió como un hombre de tez morocha y de baja estatura. El joven dio la vuelta al Centro de Convenciones para tratar de contactar a alguien que lo ayudara pero no obtuvo apoyo.

Respuesta oficial

Desde la Policía manifestaron que el operativo de seguridad que se montó en la carpa del Centro de Convenciones "fue normal", como cualquier fin de semana, y revelaron que hubo una sola persona demorada por delito leve.

Confirmaron que no hubo denuncias formales de personal policial que hubiera resultado lesionado ni de civiles que hubieran resultado damnificados y pidieron que se concretaran los reclamos. "Nosotros necesitamos que formalicen la denuncia. Eso nos sirve a nosotros para investigar al personal", informaron.

En cualquier comisaría se puede denunciar un hecho, sea este en contra del personal policial o no. A veces, por una cuestión de confianza o de seguridad, las personas damnificadas por efectivos de las fuerzas de seguridad optan por ir a fiscalías o a la Ciudad Judicial. "En todo caso se los investiga a los policías y se toman declaraciones para determinar si actuaron como dice esa persona y, si es así, se les aplica una sanción, que depende de la gravedad del hecho", manifestaron.

"Se necesita que formalicen la denuncia para abrir una investigación", insistieron desde la Policía. Aseguraron que el reclamo se puede hacer, aunque se desconozcan las identidades de los efectivos denunciados, ya que ellos tienen registros de quiénes van a cada operativo.

Un lugar conflictivo

La carpa que está instalada en el Centro de Convenciones de Salta ha generado conflictos desde antes de empezar a funcionar.

En los últimos días de diciembre, vecinos de los barrios Parques Nacionales I y Edvisa I y II presentaron una nota a la Municipalidad de Salta para que rechazara la habilitación por los ruidos molestos y los hechos de inseguridad que pueden generar estos eventos.

Desde Control Comercial del municipio aseguraron que este predio cumple con todos los requisitos necesarios.

A mediados de enero, una joven denunció por redes sociales que efectivos encargados de la seguridad en la carpa que funciona en el sur de la ciudad “la sacaron” por haber besado a una mujer.

La joven contó lo sucedido en Twitter y esta publicación generó repudio. Muchos salteños que frecuentan estos eventos expresaron que no se trataba de la primera vez que ocurría algo así.