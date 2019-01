Ortigoza: “Estoy muy arrepentido por lo que hice”

El mediocampista de Rosario Central Néstor Ortigoza se mostró muy apenado por la reacción que tuvo en el partido que su equipo perdió con Huracán, el sábado pasado, por la decimosexta fecha de la Superliga.

“Estoy muy arrepentido. Lo que hice no va con mi forma de ver, pensar y sentir el fútbol. Pero esta vez me la mandé y debo asumir el error”, se lamentó el futbolista.

“Se me salió la cadena. Fue como un acto de impotencia. Todavía sigo sin entender por qué reaccioné de esa manera. Todos sabemos que en un partido hay mucha adrenalina y los jugadores estamos al límite, pero esta vez las cosas dentro de la cancha no estaban picadas como para que reaccionara como lo hice. Fui un inconsciente y tengo una bronca terrible todavía”, comentó en una nota con el diario La Capital de la ciudad rosarina.

Ortigoza, con poca continuidad en Rosario Central por su nivel y las constantes lesiones (15 partidos en los últimos 18 meses), descartó que su pasado en San Lorenzo de Almagro, tradicional rival de Huracán, haya tenido algo que ver en su comportamiento.

“Es una mancha para mi carrera, no soy un jugador de reaccionar así. Me duele mucho también por mis compañeros, la gente y porque soy el capitán de Central”, puntualizó el futbolista de 34 años nacionalizado paraguayo.

Rosario Central recibirá el sábado venidero a Aldosivi de Mar del Plata en el estadio Gigante de Arroyito.