Misiones registró 36 nuevos casos de lepra en 2018

Aunque muchos piensen que la lepra es una enfermedad que ya está erradicada, esto no es así ya que fueron detectados nuevos casos en Argentina. Se trata de una enfermedad infecciosa crónica producida por la bacteria Mycobacterium leprae (o “bacilo de Hansen”).

Bacilo de Hansen

Puede llegar a tener un período de incubación muy prolongado (hasta 10 años), dependiendo de la inmunidad del paciente. Afecta preferentemente la piel y los nervios periféricos e igualmente puede afectar ciertos órganos internos



Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Misiones informaron a los medios locales que durante 2018 se detectaron 36 casos de lepra. Del total de infectados, 26 fueron los pacientes que lograron el alta médica tras finalizar el tratamiento, consignaron autoridades sanitarias.

¿Cómo se contagia?

No todos somos susceptibles a contraer la enfermedad. En condiciones normales, el cuerpo desarrolla “barreras” naturales contra la bacteria. Sin embargo hay personas con pocas defensas que tienen un riesgo mayor a contraer la enfermedad por “contacto directo y prolongado” con enfermos no diagnosticados o que no están recibiendo tratamiento. Por esto, es muy importante el diagnóstico y el control del enfermo hasta su alta médica, “así como el control de sus convivientes”, remarcaron desde la cartera sanitaria.

Para prevenirla se recomienda buscar manchas en la piel y acudir al médico de inmediato, los especialistas destacan que se trata de una “enfermedad lenta”, porque lo que la consulta es clave.

¿En qué consiste el tratamiento de la lepra?

El doctor Juan Rusiñol (MN 74521), miembro del Servicio de Dermatología del Hospital Alemán, explicó que el tratamiento es ambulatorio y consiste en la combinación de distintas drogas antibióticas y antiinflamatorias por vía oral y por períodos de entre 6 y 12 meses, según el tipo de lepra que se presente. La enfermedad es curable si se cumple con el tratamiento en forma completa.

La clave es la consulta temprana ante un signo clínico para el diagnóstico precoz, el tratamiento adecuado del paciente y el control de su familia. La prevención consiste en diagnosticarla y tratarla precozmente y controlar a las personas que vivan en la misma casa. El paciente tratado puede desarrollar su vida en forma normal.

La situación a nivel país

Aunque Argentina alcanzó la meta de eliminación definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con una tasa inferior de 1 cada 10 mil habitantes, en los últimos años aún se presentan casos de esta enfermedad, tal como se explicó en esta nota. En nuestro país, la lepra se caracteriza por su moderada endemicidad y focalización en ciertas áreas geográficas como las provincias del NEA, NOA y centro del país, aunque se cree que están relacionados con las migraciones internas y ocasionalmente de países limítrofes como Bolivia y Paraguay.