Alfaro rota en Boca: Ábila y Zárate por Benedetto y Tevez

El director técnico de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, realizará por lo menos dos cambios para enfrentar el jueves, en un encuentro pendiente de la Superliga, a San Martín en San Juan, respecto del equipo que empató ante Newell's 1 a 1 el domingo pasado en Rosario.

Mauro Zárate ingresará por Carlos Tevez y Ramón "Wanchope" Ábila por Darío Benedetto, por la rotación dispuesta por el DT y no por motivos tácticos, ya que los dos jugadores remplazados volverán el domingo ante Godoy Cruz.

La única duda que tiene Alfaro para enfrentar al santo sanjuanino es la posible vuelta de Nahitan Nández, y en caso de hacerlo, quién saldría por el volante uruguayo.

Nández, quien ya está recuperado de un traumatismo en su pie izquierdo, podría ingresar por Wilmar Barrios o por Emanuel Reynoso.

Tanto el cuerpo técnico "xeneize" que encabeza Alfaro, como el director deportivo Nicolás Burdisso y la dirigencia del club, acordaron este martes que Nández siga en Boca por lo menos hasta junio, por más que el Cagliari de Italia insista con llevárselo.

El posible once para jugar en San Juan formaría con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso y Emmanuel Mas; Nandez o Reynoso, Ivan Marcone, Wilmar Barrios o Nández y Cristian Pavón; Zárate y Ábila.

La lista de concentrados la integran además Marcos Díaz, Marcelo Weigandt, Agustín Heredia, la reciente incorporación Kevin Mac Allister, Jorman Campuzano, Sebastián Villa, Carlos Tevez y Darío Benedetto.

Después del entrenamiento matutino de este miércoles, el plantel viajará rumbo a San Juan en vuelo chárter, para regresar apenas finalizado el encuentro.

En tanto, el entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, acompañado por su cuerpo técnico, asistió este martes por la mañana a la práctica del plantel de Boca Juniors en el predio que el club tiene en Ezeiza.

Scaloni llegó acompañado de sus ayudantes, realizó una recorrida por el predio y después dialogó unos minutos con el DT Alfaro.

Si bien no trascendieron los comentarios del DT de la albiceleste, se sabe que los jugadores que le interesan para la Selección son los atacantes Cristian Pavón y Darío Benedetto.

Cuando promediaba la práctica, se retiró del lugar el lateral uruguayo Lucas Olaza, ya que este martes el club le comunicó que no seguirá en el plantel.

Los detalles de la salida de Olaza, quien se fue del Centro de Entrenamiento xeneize en su auto y con gesto serio, la definirá la dirigencia boquense, pero lo más seguro es que el club le compre a Talleres el 70% de su pase y luego lo ceda a préstamo al Celta de Vigo de España.

De esta manera, el lugar en el cupo de extranjeros que queda libre lo ocupará el colombiano Frank Fabra.

Tras la seria lesión que sufrió en un entrenamiento con la selección colombiana, y que le impidió jugar el Mundial de Rusia a mediados del año pasado, Fabra se recuperó de una operación en la rodilla y se entrena a la par del grupo, en busca de ritmo futbolístico.

Fabra será inscripto en la Copa Libertadores e ingresará en el listado de extranjeros para la Superliga. De este modo Boca podrá tener seis extranjeros inscriptos y cinco en la cancha, firmantes de la planilla, como indican los reglamentos.

En cuanto a otras incorporaciones, esta noche llegará de Italia el defensor Lisandro López, quien pertenece al Benfica de Portugal y se incorporará a préstamo por un año.

El zaguero, de 29 años, estaba a préstamo en el Genoa de Italia (donde solo jugó dos partidos en el último semestre) y ya tuvo de entrenador a Gustavo Alfaro en Arsenal de Sarandí.

Por último, Burdisso sigue en la búsqueda de otro defensor que pueden ser el exjugador de River Leandro Gonzalez Pirez o Nehuén Paz, surgido en Argentinos Juniors y actualmente en el fútbol chileno. También sigue en la búsqueda de un volante ofensivo.