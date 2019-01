Pampita y Pico Mónaco anunciaron su separación definitiva

Carolina Pampita Ardohain utilizó su cuenta en Twitter para comunicarles a sus más de dos millones de seguidores que se separó otra vez de Juan Pico Mónaco, a un mes de su última reconciliación.

"Hace unos días con @picomonaco decidimos separarnos. Estamos tristes porque dimos lo mejor de cada uno y no funcionó como esperábamos. No hacemos mal a nadie, nos queremos mucho y nos respetamos. Espero que nos dejen vivir este momento en paz, sin mentiras o falsas especulaciones", escribió Pampita, sin brindar mayores precisiones.

La última separación de la modelo y el ex tenista había sido a mediados del año pasado. Poco tiempo después ella empezó a salir con Polito Pieres, pero la relación no prosperó. En diciembre aparecieron las primeras fotos de Pampita con Pico Mónaco.

Los rumores de reconciliación se confirmaron cuando se los vio juntos en Punta del Este. La pareja había decidido darle una nueva oportunidad al amor y se instaló en un departamento cerca de la Playa Brava. Se mostraron de la mano, sonrientes y hasta fueron a cenar a Casa Babel, el restaurante que el ex tenista tiene en la exclusiva ciudad uruguaya.

Recibieron el 2019 juntos y con publicaciones a los besos en sus respectivas cuentas en Instagram. Los primeros días del año los encontró muy unidos, tomando sol y disfrutando de las tardes con sus amigos en la playa. "No tengo problemas con las segundas oportunidades, yo doy mil. Siempre soy arriesgada, después no sé cómo saldrá todo esta vez, no tengo la varita mágica", dijo sobre la reconciliación a la revista Gente.

Eso no fue todo. La ex jurado del Bailando festejó su cumpleaños en Casa Babel con la presencia, por supuesto, de Pico. Pero a su regreso a Buenos Aires se dieron cuenta de que la relación no podía prosperar. O al menos eso fue lo que contó Pampita en su sorpresiva publicación.