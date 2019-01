Chacón Dorr: “Yo con Central Norte no salvo nada”

Fiel a su estilo, sin pelos en la lengua, la doctora Blanca Chacón Dorr, presidenta de Mitre, se enfocó en lo que será el partido de este viernes, a las 22, cuando reciba a Central Norte en el estadio Martearena.

En el debut del cuervo frente a Peñarol, hubo quejas entre los hinchas de Central por la suba del precio de las entradas por parte de la dirigencia del mirasol que cobró el máximo permitido por el reglamento. A diferencia de sus pares de Peñarol, Mitre cobrará el mínimo en la entrada general.

“Yo con Central Norte no salvo nada, los gastos son altísimos para jugar contra ellos, ningún club se gana el año con la recaudación con Central Norte. Obviamente que va mucha más gente pero a la temporada hay que seguir bancándola”, sostuvo Chacón Dorr, quien se refirió justamente a los gastos: “De movida gastamos $60.000 en el operativo policial. El alquiler del estadio Martearena nos sale $30.000, en pago al personal y boleterías son como $23.000 y el resto son gastos que van surgiendo”.

Al ser consultado por El Tribuno sobre el motivo de la elección del Martearena ante tantos gastos, la titular del ciclón respondió: “Va a ir más gente a verlo al partido en el Martearena. Además, no quiero que los dirigentes de Central Norte gasten la luz de sus celulares en el Martearena (en referencia a una chicana por parte de los dirigentes y colaboradores del cuervo que sacaron sus celulares y prendieron sus linternas en un partido que se disputó en el Pascual Soler)”.

Justamente, sobre su relación con el presidente del cuervo, Héctor DeFrancesco, la doctora remarcó: “Surfeamos en ola”.

En este último tiempo los enfrentamientos entre Central Norte y Mitre han tenido un condimento especial.

“Va a ser un partido interesante más que nada porque estamos los dos arriba y ganamos en la primera fecha y nosotros queremos mantenernos en esa posición. Desde que descendió, a Central Norte le cuesta mucho jugar contra Mitre”, subrayó la máxima dirigente del ciclón, quien también se refirió a la habilitación del jugador paraguayo Ronaldo Martínez, una de las figuras del cuervo en la goleada frente a Peñarol: “Les sugiero a los dirigentes de Central que los tengan bien habilitado al paraguayo. Me parece un jugador interesante, aún no lo vi pero espero que tenga todos los papeles en orden”.

Entradas más baratas

Las entradas del duelo entre Mitre y Central serán más baratas que las del partido entre Peñarol y el cuervo, y se venderán el mismo viernes. Los precios serán los siguientes: generales $150 y plateas $250.

En cuanto a la ubicación de los hinchas, los simpatizantes de Atlético Mitre se ubicarán en la popular sur, mientras que los seguidores de Central Norte lo harán en la popular norte y preferencial. La platea estará dividida para la gente del ciclón y los azabaches.