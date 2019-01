Imputaron a la joven acusada de amenazar de muerte al diputado Suriani con un meme

En la denuncia, el legislador sostiene que recibió en su teléfono celular un mensaje de Whatsapp donde se adjuntaba un foto montaje con una imagen suya donde había una leyenda que decía ” Muerte a Suriani… No es una metáfora”. La mujer de 26 años resolvió no declarar.

La Fiscalía Penal 1 en feria, a cargo de Gabriela Buabse, imputó hoy a Ana Inés Quinteros Dean por el delito de amenazas en perjuicio del diputado provincial Andrés Suriani.

En la denuncia, Suriani refiere que el día 18 de Enero recibió en su teléfono celular un mensaje de Whatsapp donde se adjuntaba un foto montaje con una imagen suya donde había una leyenda que decía ” Muerte a Suriani… No es una metáfora”.

El legislador aportó los datos pertinentes y desde la Policía de la Provincia se realizó un trabajo de investigación que permitió identificar a la acusada, quien había usado el teléfono de un familiar para remitir el mensaje.

Este es el inocente "meme" en cuestión, que iba acompañado de un mensaje amenazante. Banalizan la violencia, olvidando que uno tiene mujer, hijos y demás familiares que se preocupan. La Justicia determinó que la amenaza fue enviada por una joven militante feminista pic.twitter.com/zQsjByckdQ — Andrés Suriani 💙 (@SurianiSalta) 29 de enero de 2019

La imputación refiere que la acusada manifestó al damnificado en forma personal a su teléfono celular “Muerte a Suriani” y reafirmando la amenaza con la leyenda “No es metáfora”

Tras conocer la acusación en su contra, la joven en compañía de una abogada particular, decidió no declarar.

Referentes feministas se convocaron para apoyar a Quinteros

En la sede judicial militantes feministas manifestaron su apoyo a la joven “denunciada por un meme”. Remarcaron que la Justicia no resuelve los femicidios y desapariciones de mujeres pero hizo detener la semana pasada a la joven para “pintarle los dedos”. “Ahora la quieren imputar en una causa de amenazas por un meme”, cuestionaron. “No vamos a permitir que se gaste nuestro tiempo y dinero para avalar las maniobras políticas del diputado antiderechos. La urgencia de la perspectiva de género en la Justicia es ya”.

“Fue solo un meme”

“Yo no tengo nada que esconder. En ningún momento amenacé a nadie de muerte”, afirmó Quinteros. “Fue nada más que un meme. Hoy en día se viraliza cualquier tipo de memes y nosotras también estamos expuestas a los memes que nos hacen por ser feministas o a las declaraciones de este señor”, dijo al referirse a Suriani. Explicó que, si bien las militantes del colectivo feminista repudian ciertas declaraciones del legislador, están “muy lejos” de querer matar a alguien: “Eso no va a pasar y no lo vamos a hacer nunca”.

La joven confesó que está preocupada por la acusación que recibió. “Una causa penal me complica en mi trabajo, porque yo mantengo a mi hija con eso y es como un antecedente medio pesado porque nadie va a decir: ‘Es por un meme’. O sea, sale por amenaza de muerte”, afirmó.

“No denuncié a nadie”

Todo esto fue consecuencia de manifestar mi alegría por el nacimiento con vida de #Esperanza, la pequeña jujeña que falleció a los pocos días. Los que me amenazan e insultan están muy equivocados si piensan que por ello dejaré de decir #NoAlAborto #SalvemosLas2Vidas — Andrés Suriani 💙 (@SurianiSalta) 29 de enero de 2019

Según dijo Suriani a El Tribuno, el jueves 17 de enero, después de las 14, recibió la imagen en su teléfono y, al considerar que se trataba de una amenaza de muerte, fue a la comisaría 1ª para denunciar, aunque -aseguró- no lo hizo contra alguien en particular porque no sabía quién se la había enviado.

“Yo no denuncié a nadie. No la conozco a esta chica”, aseguró Suriani. “Yo radiqué la denuncia ante una amenaza que me llegó a mi teléfono; no un meme en las redes, como dicen algunos”, agregó. Contó que sus familiares y amigos estuvieron muy preocupados, hasta que supieron que lo había enviado “una joven feminista radicalizada”. “Me parece que se les está yendo la mano a estos grupos, incitando a la violencia y generando una grieta, que yo estoy lejos de querer generar”, expresó el diputado.