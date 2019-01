Para la Liga Salteña, Ronaldo está habilitado en Central Norte

La dirigencia de Peñarol decidió no realizar la protesta por el guaraní.

En las últimas horas hubo mucha polémica por la protesta que iba a realizar Peñarol por supuesta mala inclusión del jugador paraguayo de Central Norte, Ronaldo Martínez.

Finalmente la dirigencia del mirasol decidió no realizar dicha protesta pero la que salió con los tapones de punta fue la presidenta de Mitre, Blanca Chacón Dorr, quien anunció que mañana, cuando reciba al cuervo, a las 22, en el Martearena, jugará el partido bajo protesta aduciendo que el jugador azabache no está habilitado para jugar.

De todas maneras, desde la Liga Salteña ratificaron que el jugador que llegó desde Cerro Porteño de Paraguay está habilitado para jugar y que la última decisión la toma el Consejo Federal que permitió que el viernes pasado el paraguayo pueda disputar el partido frente a Peñarol.

Por otro lado, el plantel azabache entrenó ayer a puertas cerradas en el estadio Dr. Luis Güemes, donde el técnico Ezequiel Medrán empezó a delinear el once ideal para visitar mañana a Mitre.

Con la lesión de Patricio Krupoviesa, la defensa sería la única línea a modificar, el resto se mantendría. Eduardo Buruchaga aparece como fija para ocupar el sector izquierdo de la defensa y la duda pasaría por la saga central para definir quién acompañará a Federico “Bocha” Rodríguez. Los candidatos a suplantar a “Krupo” son Francisco Ortega y Nicolás Aguirre. El plantel volverá a entrenar hoy a puertas cerradas en barrio norte.