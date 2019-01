Gimnasia y Tiro conocerá a su rival de Copa Argentina

Gimnasia y Tiro, con la mira puesta en la reválida del Federal A y a la vez expectante, espera el sorteo de los 32avos. de la Copa Argentina que se realizará hoy en el predio de AFA ubicado en Ezeiza a partir de las 12.30.

El albo de Daniel Ramasco se metió en esta instancia al eliminar primero a Juventud Antoniana y luego, el domingo pasado, definió la serie frente a A.H. Zapla.

La fase final estará conformada por 64 equipos: 26 de la Superliga, 12 de la Primera B Nacional, seis de la Primera B Metropolitana, cuatro de la Primera C, tres de la Primera D y 13 del Federal A.

Rosario Central es el actual campeón de la Copa Argentina aunque Boca, con tres títulos (2011-12, 2014-15 y 1969), es el mayor ganador de la misma. River lo sigue con dos (2015-16 y 2016-17) y detrás cierran Arsenal de Sarandí (2012-13) y Huracán (2013-14), ambos con una consagración.

Los clasificados de la Superliga son Aldosivi, Argentinos , Atlético Tucumán, Banfield, Belgrano (Cba), Boca, Colón, Defensa y Justicia, Estudiantes, Gimnasia, Godoy Cruz , Huracán, Independiente, Lanús, Newell’s, Patronato de Paraná, Racing, River, Rosario Central, San Lorenzo, San Martín (S), San Martín (T), Talleres (Cba), Tigre, Unión de Santa Fe y Vélez.

B Nacional (mejores ubicados por promedio de puntos al término de la fecha 13 del Campeonato 2018-2019): Agropecuario, Almagro, Arsenal, Atlético Rafaela, Mitre (SdE), Central Córdoba (SdE), Gimnasia de Mendoza, Independiente de Mendoza, Nueva Chicago, Platense, Sarmiento de Junín y Villa Dálmine.

B Metropolitana (mejores ubicados por tabla al término de la fecha 19 del Campeonato 2018-2019): Acassuso, All Boys, Atlanta, Barracas Central, Deportivo Riestra y Estudiantes de Buenos Aires.

Primera C (mejores ubicados por tabla al término de la fecha 19 del Campeonato 2017-2018): Deportivo Armenio, Deportivo Laferrere, Dock Sud y Ferrocarril Midland.

Primera D (mejores ubicados por tabla al término de la fecha 15 del Campeonato 2018-2019): Argentino de Merlo, Atlas y Real Pilar.

Torneo Federal A (se definió por fases preliminares): Deportivo Roca, Sarmiento de Resistencia, Douglas Haig de Pergamino, Juventud Unida de Gualeguaychú, Sol de Mayo, Boca Unidos de Corrientes, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Huracán Las Heras, Gimnasia, Unión Sunchales, Estudiantes de Río Cuarto, Estudiantes de San Luis y Villa Mitre de Bahía Blanca.

El ganador del campeonato obtendrá un cupo para la edición de la Copa Libertadores 2020 y jugará la Supercopa Argentina contra el campeón de la Superliga 2018-2019.