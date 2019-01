Nicolás Maduro: “Sin lugar a dudas, Donald Trump ha dado la orden de matarme”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a su par estadounidense Donald Trump de haber dado la orden de asesinarlo: “Sin lugar a dudas, Donald Trump ha dado la orden de matarme y le ha dicho al Gobierno colombiano y a las mafias de la oligarquía colombiana que me maten”, dijo Maduro, pese a mostrarse dispuesto a reunirse con él, algo que cambiaría la situación bilateral.

“Si a mí me pasara algo algún día, serían Donald Trump y el presidente de Colombia, Iván Duque, los responsables. Mientras tanto me seguiré protegiendo, tenemos buenos sistemas de protección, buena asesoría mundial, y además tenemos la protección mayor, la protección de nuestro Dios creador que me va a dar larga vida”.

“Yo estoy dispuesto a hablar con Donald Trump en privado, en público, en Estados Unidos, en Venezuela, donde él quiera, con agenda abierta, todos los temas que él quiera hablar. Es más, estoy seguro de que si él y yo nos vemos cara a cara y hablamos, otra historia se escribirá”, recalcó en una entrevista con la agencia de noticias rusa Sputnik.

Sin embargo, Maduro insinuó que el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, es quien “prohíbe” a Trump que se reúna con el líder venezolano. “Bolton le prohibió a Donald Trump iniciar un diálogo con el presidente Maduro. Se lo prohibió él. Tengo toda la información”, aseguró.

El cuestionado líder chavista, considerado “expresidente” y “dictador” por EE.UU. y la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, aseguró que está dispuesto también a mantener conversaciones con la oposición venezolana sobre “la paz y el futuro” del país. “Estoy listo, con agenda abierta, para sentarme con sectores de oposición a hablar del bien de Venezuela, de la paz y del futuro”, afirmó.