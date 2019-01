Se oponen al traslado del dentista y la nutricionista

Hubo movilizaciones y reclamos, Mascarello respondió que fue una decisión administrativa y advirtió que no permitirá que politicen las instituciones de salud.

Desde hace varias semanas, La Poma se vió conmocionada por el traslado del odontólogo Diego Trujillo y su esposa, la nutricionista Sonia López, con destino a la capital salteña. Hubo movilizaciones, cortes de calle y fogatas de protesta contra el desplazamiento, y ayer anunciaban una marcha hacia Salta capital. Trujillo será reemplazado por su colega Jorge Zorrilla, quien ya estuvo en La Poma. La atención nutricional quedará a cargo de Elba Arapa, quien ya cumple esas tareas en La Poma. El matrimonio llegó a esta localidad hace once años y los vecinos destacan su dedicación en el hospital La Poma, pero también en las áreas rurales donde viven muchos pomeños.

El traslado fue dispuesto por el ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, por razones administrativas. El lunes 28, el doctor Trujillo fue notificado de que tenía que presentarse ese mismo día en el centro de Salud de barrio Los Nogales, al sudeste de la ciudad de Salta, en jurisdicción de Cerrillos. El traslado se postergó unos días por la movilización vecinal y los conflictos, por una parte, y la fecha en que se notificó la mudanza, que impusieron un compás de espera.

"Arbitrariedad"

"La licenciada Sonia López y el doctor Diego Trujillo cuentan con nuestra confianza porque tienen un desempeño full time en el hospital. Él es dentista y protesista y esa es una función esencial para nosotros", dijo el vecino Gregorio Velázquez, quien es uno de los que se opone al traslado, al que considera arbitrario.

Entre las objeciones que plantean se observan reservas hacia el dentista Zorrilla, quien en su anterior gestión, dicen, fue trasladado por sumario administrativo. Sobre Arapa, consideran que, por ser docente, solo atenderá por la tarde.

Trasfondo político

Las manifestaciones desnudan un trasfondo político, que tiene como protagonistas al senador Daniel Nolasco y al intendente Juan Mamaní, antes aliados y ahora enfrentados. También, a las diferencias entre los profesionales. Ayer, Mascarello dijo a El Tribuno: "La Poma no se quedará sin dentista y, por la densidad poblacional, no se necesita más que una nutricionista. La decisión es administrativa y ambos profesionales ya hablaron con las autoridades correspondientes. Yo no voy a permitir que la política se meta en las instituciones de Salud".

Al parecer, los profesionales del hospital habían planteado un ultimátum: o se van ellos (el matrimonio) o nos vamos nosotros. En ese conflicto, el senador Nolasco terció a favor de los desplazados. Y la petición formal contra el traslado se la habría llevado a Mascarello el exintendente, a quien vinculan con la familia Salva, de conflictiva historia en La Poma.