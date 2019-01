Los desencantados de Macri: ¿lo volverían a votar?. Mirá lo que dice una encuesta

Desde el segundo trimestre del año pasado, cuando la economía empezó a caerse y arrastró casi sin pausa a la imagen de Mauricio Macri, el entorno presidencial le puso nombre a un grupo electoral clave y particular: "Los desencantados", informa Clarín.

A grosso modo, los que recién sumaron su voto a Cambiemos en el balotaje y hoy están desilusionados con la gestión. Con un grupo duro consolidado, a prueba de devaluación y tarifazos, en la Rosada entienden que deben recuperar a ese voto prestado para tener alguna chance de continuidad. Una encuesta a la que accedió Clarín, indaga sobre ese universo. ¿Cuánta gente pensaba que al país le iría mejor con la nueva gestión? ¿Cuántos de esos desencantados están dispuestos a apoyar la reelección presidencial?

El sondeo que profundiza sobre este grupo es de la consultora Taquion, una firma relativamente chica que trabaja para el mundo privado y para algunos clientes políticos. Mide a la gestión de Macri desde que asumió. Su cara visible, Sergio Doval, proviene del área de opinión pública de la Universidad Abierta Interamericana (UAI). Fue una de las consultoras que mejor pronosticó las primarias y las elecciones generales bonaerenses de 2017.

En este caso, se trata de una medición nacional de 1.237 encuestados entre el 26 de diciembre y el 8 de enero, y con resultados con con un margen de error de +/- 2,9%. En el rubro "Expectativas" del informe de 20 páginas, avanza sobre los desencantados.

"Cuando asumió Macri, ¿usted tenía esperanzas de que al país le vaya mejor de lo que le va actualmente?". un 55,4% contesta que sí, que efectivamente "creí que le iba a ir mejor". En los extremos, un 33,7% (¿kirchneristas, de izquierda?) dice "nunca tuve buenas expectativas" y apenas un 9% se mantiene inoxidable: "Hasta ahora cumplió con mis expectativas".

El dato es complicado para el Gobierno: por las razones que fueran, cerca del 90% se muestra disconforme. En la segmentación por edad (de 16 a 34 años, de 35 a 54 y 55 o más) casi no hay matices.

Luego, el estudio avanza un poco más y a apuntando a esos desencantados, repregunta: "Teniendo en cuenta que creyó que al Gobierno nacional le iba a ir mejor, ¿lo volvería a votar?". Ahí las cosas pasan de rojo oscuro a rojo claro para Cambiemos. Casi un 40% dice que "sí, porque creo que necesitan tiempo". Mientras que un 60,2% responde que "no. Me di cuenta de que no son buenos gobernando".

"Cuando asumió Macri, ¿usted tenía esperanzas de que al país le vaya mejor de lo que le va actualmente?". un 55,4% contesta que sí, que efectivamente "creí que le iba a ir mejor". En los extremos, un 33,7% (¿kirchneristas, de izquierda?) dice "nunca tuve buenas expectativas" y apenas un 9% se mantiene inoxidable: "Hasta ahora cumplió con mis expectativas".

Luego, el estudio avanza un poco más y a apuntando a esos desencantados, repregunta: "Teniendo en cuenta que creyó que al Gobierno nacional le iba a ir mejor, ¿lo volvería a votar?". Ahí las cosas pasan de rojo oscuro a rojo claro para Cambiemos. Casi un 40% dice que "sí, porque creo que necesitan tiempo". Mientras que un 60,2% responde que "no. Me di cuenta de que no son buenos gobernando".

En este ítem si se ven diferencias por grupo etario. Entre los mayores de 55, parte central del núcleo duro macrista, los que lo volverían a votar llegan a 54,1%. En los otros dos grupos más jóvenes bajan a menos de 35%.

¿Cómo analiza esto el experto Doval: "Lo interesante de este punto es que pesa a estar decepcionadas las personas por cómo fue el Gobierno hay cuatro de cada diez de los que tenían esperanzas que lo volverían a votar. Eso es un gran mérito del Gobierno en la construcción de un relato de qué estaba todo tan mal en el país en el pasado que hasta se justifica que ellos no hayan hecho las cosas bien o no tan bien como para hoy estar mejor".

Y concluye: "Lo sorprendente también es que muestra que todavía falta que se preconfigure la oposición porque ese 60% que dice que buscará otra opción, cuando le preguntás 'a quién estás mirando', 'quién pensás que puede ser esa opción', la verdad es que hay atomización y el 50% de esos dice no encontrar a nadie todavía".

Fuente: Clarín