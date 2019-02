La Sub-20 de Argentina, obligada a ganar ante Colombia

El seleccionado argentino Sub-20 enfrentará hoy a su par de Colombia por la segunda fecha del hexagonal final del torneo Sudamericano de Chile que definirá a los cuatro clasificados para el Mundial de Polonia.

El partido se jugará a partir de las 17.30 en el estadio El Teniente de Rancagua y será televisado por TyC Sports.

La Albiceleste abrirá la jornada que luego tendrá el duelo Ecuador - Uruguay, a las 19.50, y se cerrará desde las 22.10 con Venezuela - Brasil.

El equipo dirigido por Fernando Batista necesita una victoria luego del debut con derrota ante Ecuador por 2 a 1 para escalar posiciones y quedar entre los cuatro que clasificarán al Mundial de Polonia.

Argentina quedó última en la tabla de posiciones después de la primera fecha del hexagonal, lo que aumentó las críticas sobre su juego, pese a que su principal falencia ha sido la efectividad.

Hasta lo que se disputó del torneo, Argentina solo perdió dos partidos, ambos ante Ecuador.

Por su parte, Colombia, que clasificó de manera agónica en el tercer puesto del grupo A tras vencer al local Chile (1 a 0), debutó en la fase final con un positivo empate ante Brasil por 0 a 0.

La diversidad de esquemas que ha presentado a lo largo del torneo el entrenador Fernando “Bocha” Batista también se trasladó a los protagonistas, que se modificaron en cada encuentro.

El DT Batista, quien definió al partido como “una final”, no podrá contar con el mediocampista Fausto Vera, quien fue expulsado ante Ecuador.

A su vez, cabe recordar que el plantel argentino tiene un jugador menos ya que antes del inicio de la fase final fue desafectado por lesión el defensor Leonardo Balerdi.

Se estima que Manuel Insaurralde ingresará por el suspendido Vera y otra variante podría ser la entrada de Gonzalo Maroni para darle más volumen de juego al equipo.

La segunda jornada podría ser decisiva para todos los equipos, en el contexto de la apretada clasificación que dejó la primera, con Ecuador como líder, con tres puntos; Uruguay, Venezuela, Colombia y Brasil igualados en uno, mientras Argentina es el único que no ha sumado.

Por su parte, el defensor y capitán de Argentina Sub-20, Nehuén Pérez, se sumará al plantel de Atlético de Madrid, club que lo había comprado en junio del año pasado, apenas termine su participación en el torneo Sudamericano de Chile.

El zaguero, de 18 años, no volverá a su club de origen, Argentinos Juniors, y se incorporará al plantel dirigido por Simeone luego del partido del hexagonal ante Brasil, el 10 de febrero.

Probables formaciones

Argentina: Manuel Roffo; Aaron Barquet, Nehuén Pérez, Facundo Medina y Francisco Ortega; Julián Álvarez, Santiago Sosa y Manuel Insaurralde; Gonzalo Maroni o Thiago Almada, Maximiliano Romero y Pedro de la Vega. DT: Fernando Batista.

Colombia: Kevin Mier Robles; Carlos Cuesta, Andrés Reyes, Hayen Palacios y Brayan Vera; Andrés Balanta, Yeison Tolosa, José Gómez y Jaime Alvarado; Iván Angulo; Dilan Ortínz. DT: Arturo Reyes.