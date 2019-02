No hay certezas en Gimnasia y Tiro

El técnico no terminó de definir el once titular enfrentará a A.H. Zapla, el domingo en el Gigante de Norte, a las 19.

En Gimnasia y Tiro, que busca cumplir su objetivo, Daniel Ramasco sembró algunas dudas sobre el posible once titular que podrán frente a A.H. Zapla, el domingo, en el Gigante del Norte, desde las 19.

La relevancia que tiene la primera de las ocho que afrontará el albo, generaron algunas dudas en el técnico millonario.

El Gato Ramasco no quiere equivocarse, ayer en la práctica de fútbol formal probó variantes y modificó hasta el esquema táctico.

La zona defensiva es donde menos dudas tendría el entrenador albo, la único cambio que implementará en relación a los nombres que venía utilizando, es la inclusión de Agustín Herrera por el suspendido Álvaro Cazula.

En el medio campo, Pablo Motta, en su regreso al albo, ocupó el circulo central y le dio mucha más movilidad al equipo. El cordobés, pieza fundamental en el albo, tuvo un muy buen desempeño.

Con respecto a Daniel Granero, el nuevo arquero de Gimnasia, deberá esperar su turno porque no iría ni al banco.

El once que probó Ramasco fue con: M. Leguiza; J. Hereñú, A. Herrera, G. Pusula y F. Giménez; J. Iturrieta, M. Macoritto, P. Motta y J. Mateo; J. P. Pereyra y D. Martínez.