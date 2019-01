¿Isabel Macedo será candidata?, Urtubey también respondió a este interrogante

El jueves el gobernador Juan Manuel Urtubey confirmó a El Tribuno que será candidato a presidente de la Nación, pero también habló sobre el escenario político en la provincia.

En las últimas semanas, su esposa, la actriz Isabel Macedo, estuvo al frente de las campaña de adopción de mascotas “Tu casa, tu perro” y encabezó un acto de entrega de microcréditos a emprendedoras.

- ¿Su esposa Isabel Macedo será candidata? Le preguntó El Tribuno al gobernador salteño.

- Ella tiene una fuerte vocación de ayudar en lo que puede. Pero no tiene vocación de trabajo político, tampoco me parece que es lo que Salta necesita hoy. Salta necesita algo, que en definitiva, garantice continuidad institucional y no tratar de a cualquier precio darle continuidad a proyectos personalistas, porque creo que eso no ayuda.



Al finalizar la entrevista, Macedo ingresó a la sala. “Recién me preguntaron si ibas a ser candidata”. “Que les dijiste, me interesa mucho la respuesta”, afirmó la actriz. Ambos se rieron.