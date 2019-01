El duro día después del temporal en la zonas más afectadas de la ciudad

Mientras se viralizaban las imágenes de las inundaciones en la calle España y en otras partes céntricas de la ciudad, en los barrios más humildes de la zona norte de la ciudad imperaba literalmente la angustia. El día después fue duro.

Ayer no llovió pero el lamento por las pérdidas de heladeras, ropa, colchones, computadoras mantuvo una fuerte aflicción.

Apenas salía el sol y la humedad pasaba factura en el barrio Manuel J. Castilla. Ayer era una odisea andar por algunos pasajes. Sobre una soga colgaron algunas camisas, remeras y pantalones para poder vestirse en estos días. La familia de Lidia Ruiz necesita ayuda. La tormenta los dejó más pobre.

Sacaron la heladera, como si por milagro volviera a funcionar, pero no ocurrió. Necesitan otra y no tienen plata para ir a una casa de electrodomésticos, elegir una y llevarla a casa. No solo conservaban ahí los alimentos sino también remedios caros.

Lidia tiene 44 años. En la casa viven trece personas, entre sus hijos, tres nietos y una nuera. "Se me mojó toda la heladera, la perdí. Los colchones ya no sirven, por suerte la Cooperadora Asistencial ya nos mandó otros", comentó la mujer.

La familia relata que cuando los despertó la tormenta del jueves a la mañana, a los minutos empezó a correr "un mar" dentro de la casa. "Tuve que romper una tapia del fondo para que el agua vaya al canal", describió.

En la manzana M lote 36 vive un chico de 17 años. Lidia contó que su hijo utiliza una computadora para jugar y que intentó salvarla y le dio la corriente. "No se dio cuenta del peligro, por suerte no pasó nada grave", narró.

Otros de los hijos de Lidia se lastimó el pie con los vidrios. "Fue un desastre lo que vivimos", lamentaron los integrantes de la familia. Vecinos relatan el mismo padecimiento. Se quejaron también por el desborde de las cloacas.

Lidia tiene artritis y un glaucoma, por lo que consume más de un remedio. "Son muy costosos, ni siquiera le pude pedir a un vecino que me los guardara en su heladera", dijo la mujer a El Tribuno.

Comentó que la Cooperadora les dejó colchones, bolsones de alimentos y kits de limpieza. "Es importante conseguir una heladera y al menos una cama, en verdad la necesitamos", afirmó Lidia.

La zona norte fue una de las más afectadas por el temporal del jueves. Se estima que cayeron más de 80 milímetros. El río Vaqueros se puso bravo aunque no desbordó.

Esa tarde, vecinos del barrio Juan Manuel de Rosas fueron asistidos. De ese lugar se evacuó a una mujer junto a su bebé, quien tiene una afección cardíaca.

David Leal, director de Prevención y Emergencias de la Municipalidad, dijo ayer a El Tribuno que la tormenta causó más consecuencias en los barrios 17 de Octubre y Juan Manuel de Rosas, de la zona norte. Detalló que dos familias fueron evacuadas el Centro Integrador Comunitario de barrio Unión.

El Carmen, en la zona oeste, también fue otro de los sitios más castigados por el temporal.

El funcionario lamentó que la basura tirada por los vecinos haya evitado en algunas zonas que el agua corriera.

Estación meteorológica en zona norte

El grupo de Recursos Naturales del INTA Salta incorporó a la red de información meteorológica online la estación meteorológica automática Parque del Bicentenario.

Las EMAs son un instrumento para conocer el comportamiento del clima y sus distintas variables, generando bases de datos que serán de uso para la planificación agropecuaria y el conocimiento climático de una región.

La estación brinda la siguiente información: temperaturas, humedad, precipitación, radiación solar, evapotranspiración, velocidad y dirección del viento, punto de rocío y presión barométrica.

Los datos se pueden consultar en http://anterior.inta.gob.ar/prorenoa/ema_bicentenario /Clima.htm