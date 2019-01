El Dakar pone primera con la largada simbólica en Lima

El Dakar 2019 arranca con menos argentinos, menor recorrido, pero con las gran ilusión de tres representantes salteños. El rally, que por primera vez en diez años no pasará por Argentina, tendrá desde las 16.30 su largada de protocolo con la presencia de Kevin Benavides (Honda), Luciano Benavides (KTM) y Ramón Núñez (Toyota). Los tres superaron ayer con éxito las verificaciones técnicas, el paso previo a la largada.

En la lista de candidatos al triunfo, en cada categoría, aparecen los argentinos, cuya participación esta vez se vio reducida en número debido a que el Dakar no transita por nuestro país, además de la crisis económica. En esta edición habrá 26 representantes, mientras que en 2018 fueron 64.

En motos, el salteño Kevin Benavides es un firme favorito a la victoria. Tras lograr el segundo puesto en 2018, mejor resultado histórico para un piloto sudamericano, el argentino intentará llevar a lo más alto a Honda.

Con las dos ruedas también correrán Luciano Benavides; el salteño toma una nueva partida junto al equipo que ha monopolizado los triunfos en el Dakar desde hace 17 años. Luciano hizo un buen rally el año pasado, pero la caída que sufrió en Belén no le permitió llegar a la meta. Hoy tiene ese objetivo y la convicción de que puede terminar entre los diez mejores.

En autos, el mendocino Orlando Terranova siempre está en la zona de elite del Dakar, al ser uno de los pilotos del poderoso equipo Mini.

Para el salteño Núñez este será su tercer Dakar. A los 62 años tomó el desafío de seguir en la competencia con la ilusión de superar las actuaciones de 2017 y 2018; en su debut debió abandonar en el segundo tramo tras ser embestido por camión de la competencia, mientras que el año pasado volcó también en la segunda etapa. Para esta ocasión contará con el cordobés Fernando Acosta como copiloto.

En la categoría Side by Side correrá Juan Manuel Silva, con el prototipo Colcar. Y en cuatriciclos, Jeremías González Ferioli, Nicolás Cavigliasso, Carlos Verza, Martín Sarquiz, Gustavo Gallego, Julio Estanguet, Santiago Hansen, Manuel Andújar y Gastón Mattarucco.

En camiones estará el trinomio conformado por Federico Villagra, Adrián Yacopini y Ricardo Torlaschi, quienes fueron protagonistas de la lucha por el título en 2018, pero quedaron eliminados en las últimas etapas.

Será la 41ª edición de la carrera motorizada “más dura del mundo”, que tendrá un total de 334 vehículos inscritos y 534 pilotos y copilotos en diez etapas, 5.000 kilómetros, de los que 3.000 son especiales.

Con nombres como Loeb, Peterhansel, Al Attiyah, Carlos Sainz o Nani Roma, el Dakar 2019 presenta un cartel de lujo, en una edición más corta que de costumbre y que acoge en exclusiva Perú, por primera vez en 41 años dentro de un solo país.

Según los organizadores, son 167 motos y cuatriciclos, 126 autos de los cuales 30 vehículos son SxS y 41 camiones.

El rally partirá este domingo desde un podio que se instalará en una playa del distrito limeño de Magdalena donde se espera la asistencia de miles de espectadores. La primera etapa será este lunes entre Lima y Pisco con 88 km cronometrados.

Será la edición récord de participantes mujeres, pero entre las 17 que competirán -tres más que en 2018- no habrá ninguna representante argentina.

x