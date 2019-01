Suiza revalidó su título en la Copa Hopman

Roger Federer reina en Perth: el suizo, campeón de 20 títulos del Grand Slam, se llevó por tercera vez en su carrera la Copa Hopman, una competición por equipos mixtos, en compañía de su compatriota Belinda Bencic, ayer, tras superar 2-1 en la final a la Alemania de Alexander Zverev y Angelique Kerber.

Era la misma final que el año pasado, con los mismos integrantes en cada equipo, y el resultado volvió a ser de triunfo para los helvéticos. Federer, actual número 3 mundial, había sido ya campeón en la Copa Hopman en una primera ocasión en el año 2001, cuando hacía pareja con Martina Hingis.

Con sus tres títulos, Federer pasa a encabezar el palmarés y se convierte en el segundo tenista masculino en ganarla dos años seguidos, tras el estadounidense James Blake (2003 y 2004).

“Estoy muy contento con esos récords, aunque no vine aquí para eso”, sonrió el suizo cuando le recordaron lo que acababa de conseguir. Federer ha sido el líder de su equipo, al no perder en toda la semana ningún partido en individuales.

En la final, el tenista de Basilea dio una lección a Alexander Zverev, cuarto del mundo, al que superó 6-4 y 6-2. Después Kerber, número 2 del ránking WTA, consiguió equilibrar la final con un 1 a 1 provisional al superar a Bencic por 6-4, 7-6 (8/6).

El título se decidió en el partido de dobles mixtos, donde hubo emoción hasta el final, con un tie-break final en el que Suiza terminó imponiéndose por 4-0, 1-4 y 4-3 (5/4), en el formato con sets reducidos con el que se han jugado los partidos por parejas en Perth esta semana.

La bola de partido decisiva hizo contener la respiración a todo el público: tras un espectacular intercambio, Zverev no pudo devolver una volea de Bencic.

Federer gana confianza de cara al Abierto de Australia (14 al 27 de enero), donde será el defensor del título y donde ve al serbio Novak Djokovic, campeón de Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos en 2018, como el rival a batir.

“No hay duda sobre eso, Novak es el favorito”, sentenció Federer sobre el número 1 mundial, que fue derrotado el sábado en semifinales del torneo de Doha por el español Roberto Bautista.