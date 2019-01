Calu Rivero: “Creo que de lo chiquito se logra cambiar. Hay que plantar semillas”

La Nación - Foto Diego Lima

La actriz, que se encuentra descansando en Punta del Este, se refirió al estreno de Campanas en la noche y se mostró por primera vez junto al músico Joaquín Vitola. Transcribimos parte de la entrevista.

Tiene una gran sonrisa. De enamorada, pero también del deber cumplido. “Lo que pasó es histórico. Disfrutémoslo, no hagamos la guerra. Es un momento en el que se nos escucha. Hablemos”, arenga.

Estrenaste dúo con tu novio...

No quiero llamarlo dúo. Es más como un momento, un acontecimiento. Es algo que no tiene mucha forma, etéreo.

¿Por qué Plátano?

Porque le decimos sí al trueque, “plata no”. Es un viaje al presente consciente. Muy desde la idea de qué pasa si cerrás los ojos y pensás qué vas a hacer por la madre tierra. No es que nos creemos chamanes. Desde esta propuesta, de este viaje, invitar a conectar con la tierra. Es una meditación guiada porque la idea es que vos entres en un trance.

Hacía mucho que no te mostrabas en pareja y se te ve muy conectada. ¿Es clave compartir todas estas ideas para que te animes a una relación?

Fluyó. Hay cosas que no se explican. Pero sí, los dos estamos muy interesados en estos temas, con muchas ganas de aprender, de ser conscientes, de estar presentes y de aportar desde nuestro lugar, más allá de que uno cambie sus hábitos. Eso nos conecta mucho.

¿Cómo pasaron de la música al amor?

Nos conocimos y fue hermoso. Fluye. Nuestro mejor momento es cuando nos levantamos y leemos. Nos gusta leer a Zygmunt Bauman, Byung-chul Han, que es un filósofo coreano que nos encanta, de hecho Plátano sale de un libro de él que habla de estar muy presentes, de qué es lo que el sistema nos quiere decir. Todo surge de algo muy genuino, que nació hoy. Lo hicimos a puerta cerrada con mis padres, a ver qué opinaban y estamos teniendo muy lindos comentarios.

Lideraste ya un gran cambio para las mujeres del mundo del espectáculo...

El 2018 es un año que nos atravesó por muchos lados, desde la mujer, desde el impacto ambiental. Uno es las circunstancias que vive. Y hace un año decidí ser muy consciente de lo que hago. Campanas en la noche es algo que me enorgullece. Estoy muy conforme con mi personaje, por lo que dice, por lo que va a dejar en la sociedad. Porque dejamos de hacer esos contenidos en los que la mujeres eran un objeto en disputa. Vamos a mujeres reales, a conflictos reales. Mucha gente se va a sentir interpelada. También quiero ver qué pasa con la audiencia. Porque para las mujeres de alguna manera viviste esto. Ella cuenta un momento de sometimiento, de desdibujarse por otras personas. Vivió una oscuridad muy heavy antes de salir a la luz.



¿Pensás que la televisión tiene que reivindicarse a partir de todas las revelaciones que trajo el #MeToo?

La sociedad era otra. Era otro contexto. Una vez que vos empezás a hablar, a decir que esto no está bueno, que hay gente que no se siente cómoda, que le duele. Todo lo que pasa con eso. Ahí viene el cambio. No lo quiero pensar como un lavado de culpas de los que hacen televisión, sino como haber tomado conciencia y cambiar. Hay gente que no, igual que en la moda, va a haber gente que siga comprando en marcas que explotan y otras que no. Nosotros como país hicimos un “clic” a nivel conciencia. Haciendo Campanas, estoy totalmente sorprendida de cómo la producción buscaba lo mejor y más. La forma de contar cambió. No se subestima al espectador. No se habla de Doña Rosa. Hay cosas que cambiaron y que hacen a un televidente mucho más alerta, ambicioso, crítico.



¿Creés que es difícil establecer vínculos con los hombres a partir de estos cambios? Algunos dicen que están confundidos...

Creo que todos están, “ok, es una información nueva”, todos tenemos que reaprender. Está bien también darles el tiempo para que lo entienden. Hay chistes que los vienen haciendo hace siglos. Miles. No van a cambiar de un día para el otro. Las mujeres tenemos que decir che, no ese chiste no. Si vos no enseñás es muy difícil que se dé. No queremos la guerra con los hombres. Los hombres y las mujeres son amor, son contención, nos cuidan y los cuidamos, es bello. Tiene que ver con eso. Tengamos paciencia pero no dejemos de decirlo. Hoy sabemos que hablar, sana.



¿Te enteraste del movimiento para boicotear Campanas en el viento de parte de los fans de Juan Darthés?

Estoy en una casa que no tengo ni señal. Pero sí, lo vi. Entiendo la desilusión de un fan enterarte de que la persona que admirabas es lo que es. Lo entiendo. Te juro. Es una desilusión espantosa. Entiendo que lo haga porque no quiere creer que esa persona es eso. Es una desilusión terrible. Desde ese lado me pega, nada más.

¿Cómo sigue tu situación judicial?

El juicio queda igual. El lo empezó, él lo tiene que dar por terminado. Yo no puedo hacer nada más que, lamentablemente, ir a cada mediación que se me cite, injustamente. Pero yo con ese tema, después de que lo vi en la televisión, decidí internamente que para mí ya estaba. Me pareció tan oscuro que salga con ese mensaje, pensé. Sigue manejando la cabeza nuestra. No quiero enterarme más nada. Que me llame mi abogado cuando tenga que ir, que no creo porque se fue del país. Para mí ya está. Yo estoy en trascender, en la luz, en crear, en conectar con gente hermosa.