Machismo y pornografía inciden en los abusos en banda, según expertas

En los primeros días de 2019 se conocieron tres casos de abusos sexuales en banda que preocuparon a la sociedad argentina y generaron manifestaciones para reclamar justicia. En Salta, en la localidad de Las Lajitas, una niña de 14 años fue violada y mordida por al menos tres jóvenes, quienes la encerraron en una casa, con la connivencia de la madre de uno de ellos. En Miramar, Buenos Aires, una chica de 14 años fue abusada por un grupo de cinco amigos. En Villa Elisa, en La Plata, Buenos Aires, una adolescente de 15 años fue víctima de un ataque sexual y apuntó a siete varones.

Para profundizar en este fenómeno, que no es nuevo pero que ha tenido notoriedad en los medios de comunicación en estos días, El Tribuno consultó a siete mujeres especialistas en violencia de género, funcionarias estatales que trabajan en áreas relacionadas con los abusos sexuales y profesionales de la salud mental que tienen presencia mediática.

Las expertas analizaron que los ataques sexuales en banda se tratan de abusos de poder como consecuencia del machismo y del patriarcado que existen en la sociedad. Los relacionaron con el auge del reclamo de las mujeres por mayor igualdad y apuntaron a la pornografía como uno de los factores que influyen en la construcción de masculinidades violentas. Las psicólogas no descartaron rasgos de perversión en los agresores, aunque aseguraron que, en la gran mayoría de los casos, no se trata de personas enfermas.

Dónde denunciar. Los abusos sexuales se pueden denunciar en la comisaría más cercana o, mejor aún, en los servicios especializados. En Salta capital, el Servicio de Asistencia a la Víctima (Savic) atiende, de lunes a viernes, de 8 a 17, en la Oficina de Orientación y Denuncia del Ministerio Público, en avenida Bolivia 4671, en el primer piso de Ciudad Judicial. La Oficina de Violencia Familiar y de Género (OVIF) atiende de lunes a viernes, de 8 a 17 -durante la feria judicial-, en las sedes judiciales de Orán, Tartagal y Metán, en Ciudad Judicial y en el Polo Integral de las Mujeres. Durante las 24 horas se puede llamar a las líneas telefónicas nacionales: 144, por violencia de género, y 137, por abusos sexuales.

Todas las especialistas aseguraron que el hecho de que los medios visibilicen los abusos sexuales como delitos contribuye a crear mayor conciencia en la sociedad sobre estas situaciones. Plantearon que la educación sexual integral (ESI) es fundamental para prevenir estos hechos, e invitaron a la "tolerancia cero" a los abusos sexuales. Asimismo, llamaron a un compromiso social para cuidar a las personas más vulnerables en este ámbito: niños, niñas y adolescentes (NNyA).

Las profesionales recomendaron a madres y padres insistir en cuestiones de autocuidado con sus hijos e hijas, "medidas básicas, como en todos los tiempos". Aconsejaron generar en los chicos conductas de alerta y de alarma: que aprendan a advertir algunas señales, a pedir ayuda y a evitar situaciones de mayor vulnerabilidad. "Alertar, avisar, ayudar, acompañar, orientar y no silenciar. El silencio es el peor de los enemigos frente a este tipo de situaciones", dijo la psicóloga Carina Salas.

"Nosotros siempre hablamos de la ESI y de la importancia de la ESI, porque nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros niños, están teniendo la educación sexual de sus vidas a través de la pornografía, y la pornografía es netamente el sometimiento de la mujer", advirtió Isabel Soria, titular de la Fundación Volviendo a Casa.

"Esta es la reacción social del patriarcado, ese machismo que está todavía tan instalado dentro de los grupos de pares de los adolescentes, porque también son las adolescentes las que dicen ahora: "Mi cuerpo es mío, se respeta, un no es no'", expresó Gabriela Gaspar, directora del Área de la Mujer de la Municipalidad de Salta, quien lidera un equipo integral de asistencia y acompañamiento a víctimas.

Dónde pedir ayuda. En Salta capital se puede recurrir al Polo Integral de las Mujeres (República de Siria 611), de lunes a viernes, de 8 a 20. El Programa de asistencia y orientación jurídica y psicológica a víctimas y a familiares de víctimas de delitos graves atiende de lunes a viernes, de 8 a 14, en Santiago del Estero 2291; por teléfono, 4323208, internos 34 y 21. El Área de la Mujer de la Municipalidad, de lunes a viernes, de 8 a 14, en España 709, primer piso; por teléfono, 4321897.

La abogada consideró que hay un recrudecimiento de estos casos en los últimos tiempos, como dice la antropóloga especializada en violencia de género, Rita Segato. "Se recrudecen el machismo, el patriarcado y las agresiones de los varones hacia las mujeres, sobre todo adolescentes. Eso ahora lo vemos de manera más tangible. No es que estos casos no se dieran, sino que no se hacen visibles porque no se formalizan con denuncias", analizó.

Reveló que el 90 por ciento de las denuncias que manejan en su cartera son por violencia intrafamiliar o de un entorno cercano a la víctima y contó que el último año aumentaron las intervenciones por abuso sexual infantil y adolescente. "Los casos que recibíamos antes, en su mayoría, eran por acoso sexual realizado en la intimidad, pero en este último tiempo se ha empezado a visibilizar a adolescentes que hacen referencia a que fueron acosadas por sus propios pares, por quienes consideraban amigos, sin llegar a un abuso sexual. Ellas toman conciencia de que eso está presente y ponen ese límite", analizó, aunque advirtió que hay muchos casos que no llegan a denunciarse. "Todavía falta trabajar con ese varón adolescente para que sepa respetar ese cuerpo y que en ese cuerpo vea a una persona, a una mujer", dijo.

Opinó que las violaciones en grupo surgen a raíz del empoderamiento de las mujeres y que los agresores "son los hijos sanos del patriarcado". "Nos cuesta mucho romper con esta cuestión estereotipada de que una mujer no es objeto, que no puede ser utilizada y objetivizada en cuanto satisfacción de deseos sexuales de otro. Falta trabajar estas cuestiones pero tienen que ver con la reacción de nuestras adolescentes que dicen: "No y el no es no'".

Siguiendo a la psicóloga experta en temas de género Eva Giberti, Isabel Soria planteó que los violadores "son personas comunes y corrientes que están aprendidas desde la educación sexual que consumen, que es la pornografía, que el sometimiento de la mujer es lo que les gusta a ellas".

"Para ellos es totalmente natural. Lo que les da placer a ellos es el dolor y el someti miento de la mujer", evaluó.

Cuestionaron la sociedad patriarcal

La directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, María Laura Postiglione, planteó que existe una especie de permisividad de los abusos sobre los cuerpos de las mujeres: “Hay que observar y tener conciencia de cómo la sociedad machista en que vivimos genera esa idea de que el hombre tiene que tener relaciones, casi como una cuestión de carácter animal. Me parece importante que podamos verlo para repensarlo y generar otro tipo de vínculos”.

Postiglione opinó que en la sociedad todavía se cuestiona si son reales las violaciones denunciadas por mujeres: “Todavía muchas personas salen a decir que lo de los abusos es todo mentira, que nosotras los buscamos. Eso que todavía se escucha forma parte del prejuicio que está vigente. Entonces, es importante hablar de eso y también tener presente que el abuso sexual y la violación generalmente ocurren con personas del entorno”.

La profesional se refirió al abuso sexual que sufrió una adolescente el primero de enero último en una fiesta en el predio Gauchos de Güemes: “Según lo que dijo la prensa, el agresor era el amigo. Entonces debemos derribar el mito de que el abuso sucede en un callejón con una persona desconocida, y hablar de que puede suceder entre el propio grupo de amigos y que tenemos que hablar de esto con nuestros jóvenes”.

En relación con los abusos en banda, expresó: “Eso ha sido estudiado por varias investigadoras, que plantearon que tiene que ver con una cuestión de demostrar la masculinidad del varón frente a sus pares. Por eso, es muy importante trabajar sobre la permisividad de una masculinidad violenta y que la violencia implique el ejercicio de esa forma de ser varón”.

Sobre las personas que comenten estos delitos, opinó: “Puede haber personas enfermas pero, en general, nosotros decimos siempre que el violador es un hijo sano del patriarcado. Esto quiere decir que cumple al pie de la letra aquello que el patriarcado manda o permite. En realidad, no es como un enfermito que no sabe lo que hace, porque lo sabe perfectamente. Por eso, cumple a rajatabla el mandato de esa masculinidad violenta y feminiza a las mujeres”.