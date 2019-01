Reyes Magos: las ventas minoristas cayeron 11,5%

Las ventas de los comercios minoristas durante la semana anterior a la celebración de Reyes Magos cayeron 11,5% frente a la misma fecha de 2018, de acuerdo con un informe de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El organismo precisó que, en cantidad de productos, las compras en los locales físicos descendieron 13,3 por ciento, mientras que las online subieron 0,9 puntos.

Así surge del relevamiento que realizó la CAME entre el 4 y 5 de enero en un total de 1560 negocios de varios rubros, ubicados en las principales ciudades de cada provincia.

La entidad consideró que esta baja de las ventas se debe al "declive del consumo general" y a que "este es un festejo que cada año va perdiendo atractivo entre las familias".

Por otra parte, la CAME detalló que el ticket promedio este año rondó en los $600, un 39,5% por encima del 2018, y detalló que el rubro que más actividad tuvo fue, lógicamente, el de Juguetería.

Otros sectores como el de Indumentaria y Regalerías también mostraron ventas importantes, aunque modestas, seguido por los productos de Electrónica y Videojuegos.

Según una encuesta realizada por la consultora Focus Market (FMK) entre 4.200 casos, el 50% de las ventas de la fecha se realizó en comercios de calles y avenidas, 27% en supermercados y shopping y 13% por internet.

Por otra parte, el organismos que agrupa a las PyMEs destacó que en esta ocasión no hubo grandes promociones, más que algunos descuentos con tarjetas y ofertas con rebajas de 30 ó 40 por ciento que no lograron incentivar el consumo.

Tomando los resultados generales (ventas en locales físicos y las que se hicieron online), el mayor derrumbe se dio en el rubro de Libros y CD para niños y adolescentes.

En tanto, el ramo "Jugueterías y rodados"’ concentró 42,5% de las ventas, con 1,5 puntos más de participación que en 2018, pero igual se retrajo un 10,7% (siempre en unidades vendidas).