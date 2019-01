Multan a Ribery por insultar en las redes

Franck Ribery pasó de ídolo a ser cuestionado por los hinchas de Bayern Munich después de que insultara por redes sociales a quienes lo atacaron luego de que publicara un video en el que posó junto al popular chef Nurset Gökce, más conocido como Salt Bae, quien le servía un filete cubierto por láminas de oro de un valor cercano a 1.200 euros durante la pretemporada en Dubai.

Tras subir el video a sus redes sociales, los usuarios estallaron y muchos criticaron ferozmente al francés. Ribery no soportó la violenta reacción, y explotó: “Comencemos por los envidiosos, los rabiosos, nacidos seguramente de un preservativo roto: cój... a sus madres, a sus abuelas y a su árbol genealógico”, escribió enfurecido. “No les debo nada, mi éxito es ante todo gracias a Dios, a mí, a mis familiares y a los que creyeron en mí. Los demás solo eran piedras en mis zapatos”, agregó.



La crudeza de sus palabras le costó una severa multa por parte de Bayern, equipo en el que juega hace 11 años.

“Hablé mucho con Franck y le hice saber que le impondríamos una elevada multa. Lo aceptó”, declaró el director deportivo Hasan Salihamidzic.

“Ha utilizado palabras que nosotros, en Bayern Múnich, no podemos aceptar y que Franck tampoco puede utilizar, por ser modelo y jugador del Bayern”, agregó Salihamidzic, quien no reveló el monto de la multa, aunque especificó que la reacción de Ribery fue a raíz de los insultos que recibió: “Franck fue insultado e injuriado. Y no solo él, sino también su mujer embarazada, su hijo y su madre, que actualmente está siendo operada en un hospital. Franck quiso defenderse y defender a su familia. Todo el mundo tiene derecho a hacerlo y yo lo apoyo por ello, pero desafortunadamente perdió completamente el control”.

Sin embargo, la sanción no es suficiente para los medios alemanes que exigen la suspensión e incluso la expulsión de Ribery. Bild reclama: “El club debe suspender a Ribery”. En la misma sintonía, T-Online escribe: “Ribery no debe volver a jugar un partido con Bayern”.