Aprobaron aumentos de sueldo del 50% para funcionarios y concejales

Cinco de los nueve concejales que conforman el cuerpo de ediles del municipio de General Gemes, y que conforman la oposición, dieron a conocer detalles sobre las modificaciones que fueron realizadas al presupuesto 2019, enviado por el Ejecutivo y que fue aprobado por simple mayoría en la última sesión ordinaria.

De acuerdo a la información brindada, las modificaciones no alteran demasiado el presupuesto original: "El monto total de lo que se presupone serían gastados durante el presente año de acuerdo al Ejecutivo rondaría los 27.000.000 de pesos aproximadamente, pero parte de ese dinero sería obtenido del cobro de impuestos, es decir que para llegar a ese monto nosotros debemos aprobar el aumento de las tasas impositivas municipales, en eso no estamos de acuerdo, nos parece que no podemos cargar sobre la población más problemas económicos de los que ya están sufriendo", informó el concejal Mario Suárez.

Para los cinco ediles de la oposición, los recursos se pueden conseguir de otra manera. "Aquí no están incluidos los ingresos por impuestos de empresas como Edesa, Gasnor, Central Térmica Gemes, Tribunal de Faltas, entre otros; y sumando esos ingresos nosotros logramos un presupuesto que supera los 28.000.000 de pesos, eso sin depender de la tarifaria", señaló Suárez, y aclaró: "No realizamos modificaciones negativas, por el contrario, incrementamos el monto para Obras Públicas, también lo incrementamos para ayudas sociales, para situaciones críticas e incluimos proyectos para contener a los niños y jóvenes".

Además, informó: "El presupuesto que recibimos incluye un incremento en la partida para que nos podamos aumentar el sueldo en un 50%, actualmente cobramos 18.000 pesos, también los funcionarios municipales se incrementaron su sueldo en un 50%".

Un párrafo aparte fue el tema que los concejales consideran "superpoderes": "Hay ítem donde se le otorga la facultad al secretario de Hacienda de poder mover partidas sin la necesidad de contar con la anuencia del Concejo Deliberante, nosotros en esos ítems sólo incluimos una leyenda donde especificamos que estos movimientos de partidas sólo se podrán hacer con la aprobación de los concejales".

"El presupuesto ya fue aprobado y regresará al Ejecutivo, ahora ellos podrán rechazarlo o no, pero nosotros entramos en receso, por lo tanto si hay rechazo deberán esperar hasta abril para que lo volvamos a tratar", finalizó Suárez.

Por su parte, el secretario de Gobierno, José Luis Cardozo, negó que se hayan incluido "superpoderes". Aclaró: "El presupuesto es muy claro y está bien detallado. No es que yo pueda hacer lo que quiera con el dinero, sólo me faculta para actuar en casos extremos y en situaciones específicas, cuando se necesite de un accionar rápido. En cuanto a la tarifaria, no la quieren aprobar porque está sujeta al precio de la nafta, ellos pueden modificar eso si no les gusta y aprobar el incremento, pero es muy necesario actualizar los montos que hoy son irrisorios, el municipio necesita esos recursos para continuar prestando un buen servicio a la comunidad".

"Los funcionarios recibieron un 50% de aumento porque tienen sus sueldos congelados desde hace dos años", defendió Cardozo, y señaló que "los empleados recibieron casi un 90% en ese tiempo. El presupuesto es un trabajo a conciencia ahora deberemos ver como quedó".

Los concejales de General Gemes trataron el presupuesto en sesiones ordinarias que fueron prorrogadas hasta su aprobación.