Un día de Reyes ideal para subir al cerro San Bernardo en teleférico y disfrutar de shows

Cientos de niños disfrutaron el día de Reyes en el Teleférico San Bernardo, que ayer funcionó a pleno y con una altísima afluencia de gente.

El paseo fue gratuito ayer desde las 9 hasta las 18 para los chicos menores de 12 años, quienes llegaban entusiasmados a la estación de salida situada en el parque San Martín. En la puerta recibían como obsequio por parte de personal del Teleférico una bolsa con jugos y golosinas.

Hasta el mediodía más de 600 personas habían abordado las góndolas con destino a la cumbre del cerro San Bernardo. Cada cuatro niños el familiar o tutor debía abonar solamente 100 pesos. Una extensa fila de gente que aguardaba su turno se observaba aún por la tarde.

Fátima Alancay, quien vive en la zona oeste alta de la capital salteña, llevó sus cuatro hijos al paseo: Alicia, de 11 años; Guillermo de siete; Valentina, de cinco y Alexis de dos.

"Todos me pidieron venir. En la semana me volvieron loca porque a cada rato me decían que querían subir al cerro San Bernardo. Ya vinimos otras veces y a ellos les gusta un montón. Ahora, en la época de vacaciones, en la casa, se aburren por eso los saco a pasear más seguido para que se entretengan", contó la mujer.

"Lo que más me gusta es ver la cascada de arriba y como cae el agua", dijo Alicia.

A partir de las 15 arrancaron las actividades en la cima del cerro San Bernardo. Hubo espectáculos de payasos, juegos y sorteos.

Silvana Kremer, una turista oriunda de la provincia de La Pampa, concurrió al teleférico junto a su hija Catalina, de seis años. "Es la primera vez que venimos. Vamos a conocer el cerro. Queremos ver el paisaje que dicen que es precioso. Estamos lejos de casa, pero contentos", sostuvo.

Cintia es una empleada del teleférico y dijo "hoy, por Reyes, está llenísimo. En la temporada de verano suele llenarse bastante. Armamos más de mil bolsitas con turrones, galletas y un jugo para regalarles a cada uno de los chicos".

Julio Ladu, otro turista, de Córdoba capital, subió al teleférico junto a sus hijos: Franco, de ocho años y Martín, de cinco. Los chicos le contaron a El Tribuno que "estamos contentos porque los Reyes Magos nos trajeron juegos de PlayStation".

"Es la primera vez que subimos en el teleférico. Queremos contemplar el paisaje. Teníamos un poquito de temor, pero ya se nos fue pasando", dijo el hombre.

El recorrido

El teleférico comenzó a construirse en el año 1987 y se puso en funcionamiento en diciembre de 1988.

Las torres que lo sostienen son nueve, las cuales son mecánicas y tubulares.

El tiempo de recorrido es de 10 minutos durante los cuales los visitantes tienen la posibilidad de admirar la ciudad y cada uno de sus detalles desde una perspectiva diferente.

En el cerro y el parque San Martín

Las familias disfrutaron de los paisajes, la vegetación y los atractivos.

La cumbre del cerro San Bernardo fue elegida por cientos de familias para disfrutar del día de Reyes Magos. Contemplaron su imponente cascada artificial, la belleza del paisaje de la ciudad y la exuberancia de la vegetación. La mayoría de los adultos tomaba mates o compartía un refrigerio mientras los niños jugaban a su lado.

Lidia Puca, quien vive en el barrio Castañares, concurrió con sus hijos Fabricio, de 10 años, Matías de 6 y Agustina de 12, quienes lucían contentos las pistolas de agua que les regalaron los Reyes Magos.

“Además de las pistolas les trajeron conjuntos de River, remeras y juegos de ajedrez”, contó la mujer.

La familia acostumbra a pasear en el lugar. “Siempre nos gusta venir acá, sobre todo a mi hijo más chico. El es el que más se entusiasma. Ahora están chochos los tres. Los eventos como este y el día del niño tratamos de salir en familia para compartir entre todos”, agregó.

En tanto, Natalia Martínez, una mujer residente en El Huaico, acompañó sus tres sobrinos. “Vinimos a pasear, tomar mates. Ellos están felices. Nos encanta”, dijo.

Otro de los lugares por el que optaron las familias para visitar fue el Parque San Martín con su gran arboleda, el lago, la feria de artesanos y juegos.

Cuatro hermanitos: Samuel de 11 años, Estrella de 6, Luana de 8 y Misael de 9 disfrutaron de una jornada muy divertida allí. Su mamá, Marisel Díaz les compró pelotas inflables, pochoclos y golosinas.

“Quise que disfruten su día de Reyes como se lo merecen porque son excelentes hijos”, expresó. La familia vive en el barrio San Antonio.

“Los Reyes nos trajeron cocinitas, parlantes, micrófonos y pistolas de agua”, contaron los pequeños.