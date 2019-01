Campaña se sumó a la pretemporada de Independiente

El arquero y capitán de Independiente, el uruguayo Martín Campaña, se sumó este lunes a la pretemporada que el plantel del rojo comenzó el pasado jueves, después de los días de licencia por matrimonio.

El uruguayo Campaña, quien todavía está a la espera de una posible transferencia a Santos, de Brasil, se presentó este lunes por la mañana en el predio de Villa Domínico y ya está a disposición del entrenador Ariel Holan.

El club, a través de su cuenta oficial de Instagram, publicó fotos del arquero durante su primer día de trabajo.

El futbolista, de 29 años, se casó el pasado 30 de diciembre en su país natal y por ese motivo no estuvo en el arranque de la pretemporada el jueves 3 de enero.

Su ausencia generó muchos rumores ya que al mismo tiempo comenzaron las negociaciones con Santos, equipo dirigido por el argentino Jorge Sampaoli, y el propio jugador debió aclarar que su posible salida no estaba ligada a la relación con el entrenador Holan.

“Estoy orgulloso, feliz y agradecido de ser jugador de Independiente. Y, además, no tengo ningún problema con Ariel (Holan), todo lo contrario.

¡Jamás me negaría a jugar en el equipo!”, había aclarado Campaña a través de las redes sociales.

No obstante, en las próximas horas se podría definir su transferencia ya que la dirigencia de Independiente aguarda la respuesta del club brasileño, tras el rechazo de la oferta de tres millones de dólares.