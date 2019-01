Murió otro rugbier francés: es el cuarto en apenas ocho meses

El rugby francés quedó de nuevo conmocionado por la muerte el domingo de un joven deportista, un estudiante de 23 años, el cuarto fallecido en los últimos ocho meses.

El deceso ocurrió por la mañana en un hospital de Dijon, adonde fue trasladado el joven estudiante de quinto año de una escuela de ingenieros que se sintió mal y perdió el conocimiento tras recibir un fuerte tackle de un rival.

Nathan Soyeux, que no tenía licencia de la Federación Francesa de Rugby (FFR), tomó parte en un torneo entre escuelas de ingenieros y durante un partido que se jugó a fines de diciembre pasado recibió el tackle.

Tras esa acción, el jugador comenzó a vomitar y perdió el conocimiento más tarde, por lo que fue trasladado al hospital de Dijon, en el que los médicos le indujeron al estado de coma artificial durante diez días.

Pasado ese tiempo, el joven no solo no despertó sino que su estado se fue degradando hasta fallecer el domingo.

Es el cuarto practicante de rugby que fallece en Francia en los últimos ocho meses por acciones ocurridas durante los partidos, lo que ha fomentado el debate sobre la violencia en este deporte y las medidas a tomar para reducir las lesiones.