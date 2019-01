Ángela Torres contó cómo era trabajar con Juan Darthés

En la previa del show gratuito que brindó ayer en Mar del Plata, Ángela Torres volvió a hacer duras declaraciones contra Juan Darthés. “Creo que tiene que haber justicia para las mujeres y hay muchas cosas que tienen que cambiar porque estamos cansadas y enojadas, pero también despiertas y con ganas de luchar. Ojalá que en el caso de Thelma (Fardín) se haga justicia. Obviamente el daño está hecho, es algo irreparable”, comenzó diciendo la ex protagonista de Simona.

Al ser consultada sobre cómo fue trabajar con el actor cuando Calu Rivero lo denunció por acoso, confesó: “Decidí guardarme un poco porque cuando hay tanta gente opinando está bueno llamarse a silencio. El día que Thelma habló la acompañé. No me sorprendió la acusación… No por cómo fue conmigo y la relación que tuvimos, pero siempre le creí a Calu”.

Respecto de si le guarda rencor al actor, aseguró: “Sí, por lo que les hizo a las mujeres. Creo que tiene que haber justicia”.

“En lo personal, fue un trabajo re duro (trabajar en Simona con él)”, admitió. “Era raro lo que hacía, me decía ‘¿viste, negrita, todo lo que están diciendo?’, buscando mi complicidad. Era muy incómodo. Después se dio cuenta de la postura que teníamos las mujeres del grupo de trabajo y sólo venía, grababa y se iba”, concluyó.

Durante las grabaciones de la novela, Ángela prefirió no entrar en polémica al brindar declaraciones sobre Darthés y las denuncias que comenzaban a aparecer entonces. "No voy a hablar del tema. Para mí es muy incómodo el lugar que me toca. Prefiero no hablar porque cualquier cosa que puedo decir puedo meter la pata", dijo en marzo del año pasado cuando un notero de Intrusos (América, a las 13.30) le preguntó al respecto.