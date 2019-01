Burlando: "Tengo identificado en Nicaragua al testigo clave que avalaría la postura de Darthés"

El polémico y mediático abogado Fernando Burlando aprovechó sus vacaciones en Punta del Este para realizar declaraciones a favor de su defendido, Juan Darthés, quien fue acusado por la actriz Thelma Fardin de haberla violado en Nicaragua, en el marco de una gira de Patito Feo, cuando ella tenía solo 16 años.

"Esperemos que la Justicia decida. Juan (Darthés) es un muerto civil. No fue condenado y ya lo asesinaron. No tenemos una confirmación de nada aún. Cuestiono a los comunicadores y no a la sociedad, que está muy bien que opine y se manifieste. La sociedad puede decir lo que quiera, pero la formación de opinión y ser tendencioso en la información no está bueno, sobre todo en un asunto tan delicado como este".