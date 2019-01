Acusan a un agente penitenciario de instigar a la violencia

El Centro Vecinal de barrio 1ª de Mayo y la Federación de Centros Vecinales de la Provincia de Salta (Fe.Ce.Ve.S) presentaron una denuncia contra un agente del Servicio Penitenciario de Salta por instigación a la violencia y por motorizar a través de las redes sociales una campaña de desprestigio contra las autoridades de la citada institución. Por esta situación los vecinos de la barriada del norte de la ciudad realizarán mañana a la tarde una marcha de protesta frente a la unidad carcelaria de Villa Las Rosas.

En la denuncia, la presidenta de la entidad barrial, Julia Virginia Guzmán, y el secretario de Interior y Transporte de la Fe.Ce.Ve.S, Walter Sebastián Ignes, sindican como autor de este accionar delictivo a Jorge Martín Sola, quien se desempeña como personal del Servicio Penitenciario, con revista en la Subsecretaría de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciario. Según Guzmán, el nombrado Sola realiza publicaciones a través de la red social Facebook a través de las cuales insta a los vecinos a la violencia, a que se pongan en contra de las autoridades y a que soliciten la renuncia de la Comisión Directiva.

"Nos llama la atención la actitud de esta persona, ya que se trata de alguien que no vive en el barrio y que usa a la gente para que cuestionen nuestra gestión", expresó Guzmán. La dirigente señaló que en una de sus publicaciones el guardiacárcel cuestionó a la Comisión Directiva por las inundaciones en el barrio. "Nosotros hicimos gestiones en la Municipalidad para que se hagan las obras, pero si esas obras no se realizaron no es culpa del Centro Vecinal", dijo.

"Lo que está haciendo esta persona es muy grave, sobre todo tratándose de alguien que se desempeña en el Servicio Penitenciario, con el agravante de que está instando a la violencia y generando un clima de caos entre los vecinos de un barrio donde él no vive", señaló Ignes. Indicó que "el hecho de que este hombre esté afectado a otro organismo del Estado no lo faculta a proceder de la manera que lo está haciendo".

Ignes acusó a Sola de ser "un puntero político" y como prueba de ello sostuvo que "está ofreciendo favores, tal como hacer gestiones para lograr la libertad de familiares de los vecinos que están presos en la cárcel local".

El dirigente destacó que la Fe.Ce.Ve.S dio su total apoyo a las autoridades del Centro Vecinal y como prueba de ello exhibió una nota que la entidad presentó al ministro de Gobierno, Marcelo López Arias, para que tome cartas en el asunto. En la misiva expresan que Sola "posee estado penitenciario, cobra un sueldo y se dedica a poner en peligro la institucionalidad de un Centro Vecinal que cumple con los deberes que nos indica nuestro estatuto". Según Ignes, él trató de hablar con las autoridades penitenciarias, pero estas se negaron a recibirlo.

Por último Guzmán contó que por la campaña de desprestigio que instaló Sola, en los últimos días ha tenido roces con algunos vecinos. "Lamentablemente este hombre le está llenando la cabeza de cosas a la gente con falsas promesas y por ese motivo temo que me hagan daño", subrayó.

Protesta en la cárcel

Los dirigentes anunciaron que mañana a la tarde realizarán una protesta frente al Servicio Penitenciario l para exigir que las autoridades pongan fin al accionar del guardiacárcel.