Siguen combatiendo a los depredadores del Juramento

La Policía de la Provincia sigue combatiendo a los pecadores ilegales que depredan en el río Juramento y el dique El Tunal. El agravante es que las especies se encuentran en plena veda, que es el período en el que se reproducen los peces. El fin de semana pasado la División Rural y Ambiental secuestró más de veinte especies ictícolas, redes y elementos para pesca que eran transportados por un automovilista. Fue durante un control realizado por esa unidad especial en la ruta provincial 43 de la localidad de El Galpón, cuando detectaron a un hombre que transportaba 10 ejemplares de sábalo, 20 bagres, redes y demás elementos para la pesca ilegal.

Al ser entrevistado el pecador clandestino, de 52 años, se constató que los productos ictícolas no contaban con las medidas de salubridad mínimas ni conservaban la cadena de frío, además de no poseer ningún permiso para la comercialización de productos alimenticios. Por lo que se labró la infracción correspondiente y se secuestró el producto, no apto para el consumo humano. La Unidad Regional 3 realizó el año pasado 207 operativos en el sur provincial, en los que secuestró 26 redes tipo pollera, 9 tramayos, 159 cañas y 159 reeles. Se incautaron 10 dorados, 565 sábalos, 40 bogas, 154 bagres y 20 tarariras, confirmó Lisandro Cejas, jefe de la Unidad Regional 3, de la Policía de la Provincia. "Estamos realizando controles en rutas y caminos vecinales, y recorriendo las fincas para evitar el ingreso de gente que utiliza redes y otros elementos prohibidos, lo que se ve agravado en esta época del año por la veda vigente", destacó Cejas.

Por otra parte, en El Galpón genera gran confusión y hay algunos excesos, debido a la evidente pesca comercial, la autorización que tienen 20 aborígenes de la comunidad Samuel Canalejas.

A través de la resolución 435/18, de la Secretaría de Medio Ambiente, estas personas están autorizadas a extraer 10 piezas de sábalos cada una. Pero se trata de una pesca de subsistencia. Sin embargo, se comprobó que algunos sacan gran cantidad de sábalos y dorados y los venden en la zona, lo que se contradice con el objetivo de la norma que los favorece durante todo el año, incluso en época de veda.

También en el río Medina

Durante casi todo el año el río Medina, ubicado también en El Galpón, lleva poca agua, pero en esta época de lluvias en el confluyen canales y arroyos de la zona y su caudal aumenta considerablemente.

Las obras que se hicieron en el sector del puente carretero de la ruta nacional 16 impiden que los peces puedan subir para desovar y se amontonan en ese lugar, lo que es aprovechado por depredadores para extraer grandes cantidades.